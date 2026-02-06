Logo
Beskonačno skrolovanje na TikToku pod lupom

Tanjug

06.02.2026

13:01

Бесконачно скроловање на ТикТоку под лупом

Evropska unija je optužila TikTok da krši Zakon o digitalnim uslugama (DSA) zbog funkcija "zavisnog dizajna", poput automatskog reprodukovanja i beskonačnog skrolovanja, navodeći da popularna platforma nije učinila dovoljno da zaštiti mentalno i fizičko zdravlje korisnika, posebno djece i ranjivih odraslih osoba.

Evropska komisija je saopštila da preliminarni nalazi istrage pokazuju da TikTok nije adekvatno procijenio i ublažio rizike koje njegov dizajn predstavlja i da će kompanija morati da promjeni "osnovni dizajn" svoje usluge, prenosi AP.

Komisija, kao izvršno tijelo EU, sprovodi DSA, koji obavezuje velike onlajn platforme da štite korisnike, uz mogućnost kazni do šest odsto godišnjeg globalnog prihoda.

"Zavisnost od društvenih mreža može da ima ozbiljne posljedice po razvoj djece i tinejdžera. U Evropi sprovodimo zakon kako bismo zaštitili građane na internetu", rekla je izvršna potpredsjednica Evropske komisije Hena Virkunen.

Prema navodima Komisije, TikTok podstiče kompulzivno korišćenje stalnim "nagrađivanjem" korisnika novim sadržajem, što smanjuje samokontrolu.

Regulatori tvrde da platforma ignoriše pokazatelje problematične upotrebe, poput dugog noćnog korišćenja kod maloljetnika, kao i učestalosti otvaranja aplikacije.

Sergej Lavrov

Svijet

Lavrov: Alijansa se sprema za intervenciju u Ukrajini

EU traži da TikTok razmotri ukidanje ili ograničavanje funkcija poput beskonačnog skrolovanja, uvede efikasnije pauze i noćna ograničenja, kao i da izmijeni visoko personalizovani sistem preporuka koji korisnicima nudi neprekidan niz kratkih video-snimaka.

TikTok je odbacio optužbe, navodeći da su preliminarni nalazi "kategorički netačni i neosnovani" i da će kompanija iskoristiti sva pravna sredstva da ih ospori.

Kompanija ističe da već nudi alate poput prilagodljivih ograničenja vremena i podsjetnika za spavanje, koji korisnicima omogućavaju da svjesno upravljaju vremenom provedenim na aplikaciji.

TikTok sada ima pravo da odgovori na nalaze Komisije.

Ukoliko regulator potvrdi kršenje pravila, kompaniji prijeti formalna odluka o nepoštovanju propisa i visoka novčana kazna.

