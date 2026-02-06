Ovogodišnje olimpijske medalje najskuplje u istoriji

Sportisti koji se ovog mjeseca budu peli na pobjedničko postolje na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji dobiće najskuplje medalje u istoriji Igara, zahvaljujući ogromnom rastu cijena plemenitih metala.

Više od 700 zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja biće uručeno najboljim sportistima svijeta u zimskim disciplinama, od skijanja i hokeja na ledu do umjetničkog klizanja i karlinga.

Društvo U neposrednoj blizini škola za 11 dana više od 2.000 prekršaja

I dok je sentimentalna vrijednost neprocjenjiva, u čistim finansijskim okvirima ove medalje biće vrijednije nego ikada ranije. Od Olimpijskih igara u Parizu u julu 2024. godine, cijene zlata i srebra skočile su za oko 107% i 200%, prema podacima FactSet-a.

Ovi impresivni dobici znače da, samo na osnovu vrijednosti metala, zlatne medalje sada vrijede oko 2.300 dolara, više nego duplo u odnosu na vrijednost tokom Olimpijade u Parizu. Srebrne medalje za drugo mjesto vrijede skoro 1.400 dolara, što je tri puta više nego prije dvije godine.

Potražnja malih investitora djelimično je podstakla rast cijene srebra. Cijena zlata porasla je nakon što su velike centralne banke povećale svoje rezerve, a investitori pohrlili da kupe ovu tradicionalnu "sigurnu luku" usljed globalnih političkih previranja.

Scena Bijonse izgubila 10 miliona pratilaca zbog slučaja Epstin

Vrednije od svoje težine u zlatu

Pobjednici će dobiti medalje izrađene od recikliranog metala, koje proizvode Italijanska državna kovnica novca i Poligrafski institut. Ali nije sve što sija zapravo zlato.

U zlatnoj medalji, samo šest grama od ukupno 506 grama čini čisto zlato. Ostatak je napravljen od srebra. Bronzane medalje su od bakra i, sa težinom od 420 grama vrijede svega oko 5,60 dolara po komadu, prema podacima organizatora događaja.

Zlatne olimpijske medalje nisu izrađivane od čistog zlata još od Olimpijskih igara u Stokholmu 1912. godine, navodi londonska aukcijska kuća Baldvin's. Vrijednost tih medalja, koje su težile svega 26 grama, tada bi bila manja od 20 dolara, prema tadašnjoj cijeni zlata. Kada se ta vrijednost prilagodi američkoj inflaciji, danas bi iznosila oko 530 dolara.

Međutim, kao kolekcionarski predmeti, olimpijske medalje mogu da se prodaju za daleko više od svoje materijalne vrijednosti, kaže Dominik Čorni, šef odjeljenja za antički novac u Baldvin's-u.

Savjeti Kefir dijetu crijeva obožavaju, a drži se samo nedjelju dana

Godine 2015. Baldvin's je prodao zlatnu medalju sa Olimpijskih igara u Stokholmu 1912. za 19.000 funti (26.000 dolara), rekao je Čorni za CNN. Sljedeće godine, aukcionari su prodali bronzanu medalju za učesnike Olimpijskih igara u Antverpenu 1920. za 640 funti (875 dolara).

Ta medalja nije imala "nikakvu unutrašnju vrijednost", ali je bila poželjna jednostavno zato što je povezana sa najpoznatijim sportskim događajem na svijetu, dodao je Čorni. Ipak, većina olimpijskih medalja nikada neće završiti na prodaji.

"Relativno mali broj olimpijaca prodaje svoje medalje, jer ih čuvaju kao dragocjenu uspomenu", rekao je.

Uprkos velikim oscilacijama u posljednjim danima, cijene zlata i srebra mogle bi dodatno da povećaju finansijsku vrijednost olimpijskih medalja. Potražnja za plemenitim metalima vjerovatno će ostati snažna zbog kontinuirane geopolitičke neizvjesnosti i rastućih nivoa državnog duga, smatra Ole Hansen, šef strategije za robna tržišta u Saxo Bank.

Banja Luka Zeljković: Potrebno tražiti rješenja zagađenja u Banjaluci

"Zamišljam da će zlatne i srebrne medalje na sljedećim Ljetnim olimpijskim igrama (2028) biti još skuplje nego što su sada na Zimskim olimpijskim igrama", rekao je.