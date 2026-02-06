Logo
Large banner

U subotu pretežno oblačno sa kišom, na planinama snijeg

06.02.2026

14:08

Komentari:

0
Вријеме
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i FBiH sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, na vrhovima planina sa snijegom, uz dnevnu temperaturu vazduha do 14 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti oblačno s kišom, na planinama susnježica ili slab snijeg, a tokom dana biće i kraćih sunčanih perioda, uglavnom na sjeveru, gdje će biti najmanje padavina, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Манастир Завала-06022026

Gradovi i opštine

Opština Ravno tvrdi da se imovina Manastira u Zavali oduzeta nacionalizacijom ne koristi i ne daje u zakup

U drugom dijelu dana padavine slabe i postepeno prestaju na zapadu, a do večeri i u većini predjela, dok se na jugu očekuje jača kiša i prolazni pljuskovi.

Jutarnja temperatura vazduha biće od nula do četiri, na jugu do sedam, u višim predjelima od minus dva, a dnevna od sedam do 11, na jugu do 14, u višim krajevima od tri stepena Celzijusova.

Duvaće vjetar uglavnom slab i promjenljiv, na jugu umjeren, na udare i pojačan juozapadni. Uveče vjetar u Hercegovini slabi.

Јахорина, обука

Društvo

Uspješno završena naprednu obuku za obezbjeđenje štićenih ličnosti

U Srpskoj i FBiH danas je oblačno vrijeme sa kišom u većini područja, dok je na vrhovima planina zabilježen snijeg, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Podijeli:

Tagovi:

Vremenska prognoza

RHMZ

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Минић: Дао сам налог министру да истражи приче о куповини гласова

Republika Srpska

Minić: Dao sam nalog ministru da istraži priče o kupovini glasova

3 h

0
Игокеа

Košarka

Igokea protiv Krke za Top-8 Aba lige

3 h

0
Вријеме кључан фактор за успјешну борбу против карцинома

Zdravlje

Vrijeme ključan faktor za uspješnu borbu protiv karcinoma

3 h

0
Josip Krakić

Hronika

Misteriozno (samo)ubistvo Josipa Krakića: Istraga nije okončana, svjedoci saslušani

3 h

0

Više iz rubrike

напредна обука за обезбјеђење штићених личности

Društvo

Uspješno završena napredna obuka za obezbjeđenje štićenih ličnosti

3 h

0
Данас ниједна жена не би требала ово да ради ако жели мир и напредак

Društvo

Danas nijedna žena ne bi trebala ovo da radi ako želi mir i napredak

3 h

0
Четворогодишњи Петар жели да прохода: Другари из вртића направили базар да му помогну

Društvo

Četvorogodišnji Petar želi da prohoda: Drugari iz vrtića napravili bazar da mu pomognu

4 h

0
Како до пензије без радне књижице?

Društvo

Kako do penzije bez radne knjižice?

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

11

Oglasila se Stručna služba NS RS o troškovima službenih putovanja

17

08

Opasna prevara kruži: Ako vam stigne OVA poruka, nikako ne otvarajte

16

51

Dodik sa Trampovim kandidatom za guvernera Floride: Snažan glas nove generacije republikanskih lidera

16

48

Ova tri horoskopska znaka uvijek završe u ljubavnim trouglovima

16

38

Minić: Vjerujem da je moguć kompromis u vezi sa zahtjevima sindikata zdravstva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner