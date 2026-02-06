U subotu pretežno oblačno sa kišom, na planinama snijeg

U Republici Srpskoj i FBiH sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, na vrhovima planina sa snijegom, uz dnevnu temperaturu vazduha do 14 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti oblačno s kišom, na planinama susnježica ili slab snijeg, a tokom dana biće i kraćih sunčanih perioda, uglavnom na sjeveru, gdje će biti najmanje padavina, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Gradovi i opštine Opština Ravno tvrdi da se imovina Manastira u Zavali oduzeta nacionalizacijom ne koristi i ne daje u zakup

U drugom dijelu dana padavine slabe i postepeno prestaju na zapadu, a do večeri i u većini predjela, dok se na jugu očekuje jača kiša i prolazni pljuskovi.

Jutarnja temperatura vazduha biće od nula do četiri, na jugu do sedam, u višim predjelima od minus dva, a dnevna od sedam do 11, na jugu do 14, u višim krajevima od tri stepena Celzijusova.

Duvaće vjetar uglavnom slab i promjenljiv, na jugu umjeren, na udare i pojačan juozapadni. Uveče vjetar u Hercegovini slabi.

Društvo Uspješno završena naprednu obuku za obezbjeđenje štićenih ličnosti

U Srpskoj i FBiH danas je oblačno vrijeme sa kišom u većini područja, dok je na vrhovima planina zabilježen snijeg, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.