U subotu pretežno oblačno sa kišom, na planinama snijeg

06.02.2026
14:08
Komentari:0
U Republici Srpskoj i FBiH sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, na vrhovima planina sa snijegom, uz dnevnu temperaturu vazduha do 14 stepeni Celzijusovih.
Jutro će biti oblačno s kišom, na planinama susnježica ili slab snijeg, a tokom dana biće i kraćih sunčanih perioda, uglavnom na sjeveru, gdje će biti najmanje padavina, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Gradovi i opštine
Opština Ravno tvrdi da se imovina Manastira u Zavali oduzeta nacionalizacijom ne koristi i ne daje u zakup
U drugom dijelu dana padavine slabe i postepeno prestaju na zapadu, a do večeri i u većini predjela, dok se na jugu očekuje jača kiša i prolazni pljuskovi.
Jutarnja temperatura vazduha biće od nula do četiri, na jugu do sedam, u višim predjelima od minus dva, a dnevna od sedam do 11, na jugu do 14, u višim krajevima od tri stepena Celzijusova.
Duvaće vjetar uglavnom slab i promjenljiv, na jugu umjeren, na udare i pojačan juozapadni. Uveče vjetar u Hercegovini slabi.
Društvo
Uspješno završena naprednu obuku za obezbjeđenje štićenih ličnosti
U Srpskoj i FBiH danas je oblačno vrijeme sa kišom u većini područja, dok je na vrhovima planina zabilježen snijeg, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Republika Srpska
3 h0
Košarka
3 h0
Zdravlje
3 h0
Hronika
3 h0
Društvo
3 h0
Društvo
3 h0
Društvo
4 h0
Društvo
6 h0
Najnovije
Najčitanije
17
11
17
08
16
51
16
48
16
38
Trenutno na programu