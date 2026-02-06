Kako do penzije bez radne knjižice?

Iako se često vjeruje da pravo na penziju imaju samo oni koji su bili zaposleni, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju u Srbiji omogućava penziju i osobama koje nikada nisu imale radni odnos, ali pod jednim ključnim uslovom: da su samostalno uplaćivali doprinose.

Ova zakonska mogućnost daje šansu građanima koji nisu imali „radnu knjižicu“ da, po navršenih 65 godina života, ostvare pravo na starosnu penziju, ukoliko su tokom života uplaćivali doprinose najmanje 15 godina.

Kako je moguće dobiti penziju ako nikada niste bili zaposleni?

Odgovor je jednostavan: građani Srbije imaju pravo da sami uplaćuju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Na taj način, i bez formalnog zaposlenja, mogu steći zakonski minimum staža.

Ako je doprinos uplaćivan najmanje 15 godina, osoba može ostvariti pravo na starosnu penziju sa 65 godina života, čak i ako nikada nije bila u radnom odnosu.

Kolika će biti penzija i od čega zavisi iznos?

Visina buduće penzije direktno zavisi od osnovice na koju su uplaćivani doprinosi.

Za 2025. godinu:

minimalna mesečna osnovica iznosi 45.950 dinara

najviša osnovica može dostići čak 656.425 dinara

Na osnovu izabrane osnovice obračunava se mjesečni doprinos, koji: može biti od 11.028 dinara, pa sve do 157.542 dinara mesečno.

Što je osnovica viša i što se doprinosi duže uplaćuju, penzija će biti veća.

Starosna granica za odlazak u penziju u Srbiji

Za ostvarivanje prava na starosnu penziju u 2026. godini važe sledeći uslovi:

muškarci: 65 godina života i najmanje 15 godina staža

žene: 63 godine i 10 meseci života, uz minimalno 15 godina staža

Starosna granica može biti niža za osobe koje su radile na poslovima sa uvećanim trajanjem staža.

Prijevremena penzija: Ko može ranije u penziju?

Postoji i mogućnost prijevremene starosne penzije za one koji žele da se povuku ranije:

minimum 60 godina života

najmanje 40 godina staža

Međutim, treba znati da se iznos penzije trajno umanjuje:

0,34 odsto za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju

ukupno umanjenje ne može preći 20,4 odsto

Osobe starije od 65 godina, koje nisu ispunile uslov od 15 godina staža, imaju mogućnost da samostalno doplate nedostajući staž kako bi stekle pravo na penziju.

Ova opcija omogućava građanima koji nisu redovno uplaćivali doprinose da, uz doplatu, ipak obezbjede stalna mjesečna primanja u starosti.

Penzija nije rezervisana samo za zaposlene

Pravo na penziju u Srbiji nije isključivo vezano za radni odnos. Zakon pruža priliku i onima koji nikada nisu bili zaposleni, ali su samostalno uplaćivali doprinose ili su spremni da doplate staž.

Za tačne informacije o visini doprinosa, mogućnostima doplate i proceduri, građani se mogu obratiti PIO fondu, piše Blic.