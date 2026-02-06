Kako do penzije bez radne knjižice?

Izvor:
Blic
06.02.2026
10:58
Komentari:0
Iako se često vjeruje da pravo na penziju imaju samo oni koji su bili zaposleni, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju u Srbiji omogućava penziju i osobama koje nikada nisu imale radni odnos, ali pod jednim ključnim uslovom: da su samostalno uplaćivali doprinose.
Ova zakonska mogućnost daje šansu građanima koji nisu imali „radnu knjižicu“ da, po navršenih 65 godina života, ostvare pravo na starosnu penziju, ukoliko su tokom života uplaćivali doprinose najmanje 15 godina.
Odgovor je jednostavan: građani Srbije imaju pravo da sami uplaćuju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Na taj način, i bez formalnog zaposlenja, mogu steći zakonski minimum staža.
Republika Srpska
Tadić: Političko Sarajevo rušeći Dejton nastavlja proces dezintegracije BiH
Ako je doprinos uplaćivan najmanje 15 godina, osoba može ostvariti pravo na starosnu penziju sa 65 godina života, čak i ako nikada nije bila u radnom odnosu.
Visina buduće penzije direktno zavisi od osnovice na koju su uplaćivani doprinosi.
Za 2025. godinu:
Na osnovu izabrane osnovice obračunava se mjesečni doprinos, koji: može biti od 11.028 dinara, pa sve do 157.542 dinara mesečno.
Što je osnovica viša i što se doprinosi duže uplaćuju, penzija će biti veća.
Za ostvarivanje prava na starosnu penziju u 2026. godini važe sledeći uslovi:
Starosna granica može biti niža za osobe koje su radile na poslovima sa uvećanim trajanjem staža.
Postoji i mogućnost prijevremene starosne penzije za one koji žele da se povuku ranije:
Međutim, treba znati da se iznos penzije trajno umanjuje:
Osobe starije od 65 godina, koje nisu ispunile uslov od 15 godina staža, imaju mogućnost da samostalno doplate nedostajući staž kako bi stekle pravo na penziju.
Ova opcija omogućava građanima koji nisu redovno uplaćivali doprinose da, uz doplatu, ipak obezbjede stalna mjesečna primanja u starosti.
Pravo na penziju u Srbiji nije isključivo vezano za radni odnos. Zakon pruža priliku i onima koji nikada nisu bili zaposleni, ali su samostalno uplaćivali doprinose ili su spremni da doplate staž.
Za tačne informacije o visini doprinosa, mogućnostima doplate i proceduri, građani se mogu obratiti PIO fondu, piše Blic.
Najnovije
Najčitanije
13
56
13
52
13
50
13
45
13
44
Trenutno na programu