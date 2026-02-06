Logo
Putin dobija izvještaje o istrazi atentata na ruskog generala

Izvor:

Sputnjik

06.02.2026

10:47

Путин добија извјештаје о истрази атентата на руског генерала
Foto: Tanjug/ Kremlin Pool Photo via AP

Predsjednik Putin dobija izvještaje u vezi sa istragom atentata na generala Vladimira Aleksejeva, izjavio je portparo Kremlja Dmitrij Peskov.

„Ruske obavještajne agencije obavljaju svoj posao povodom pokušaja atentata na visokog vojnog zvaničnika“, istakao je Peskov.

Kako je ranije objavio Istražni komitet Rusije, nepoznati naoružani čovjek je u petak pucao na Aleksejeva u stambenoj zgradi u Moskvi. On je hospitalizovan. Pokrenut je krivični postupak po članovima pokušaja ubistva i ilegalne trgovine vatrenim oružjem, prenosi Sputnjik.

14

02

Opština Ravno tvrdi da se imovina Manastira u Zavali oduzeta nacionalizacijom ne koristi i ne daje u zakup

13

56

Uspješno završena naprednu obuku za obezbjeđenje štićenih ličnosti

13

52

Minić: Dao sam nalog ministru da istraži priče o kupovini glasova

13

50

Igokea protiv Krke za Top-8 Aba lige

13

45

Vrijeme ključan faktor za uspješnu borbu protiv karcinoma

