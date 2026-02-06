Putin dobija izvještaje o istrazi atentata na ruskog generala

Predsjednik Putin dobija izvještaje u vezi sa istragom atentata na generala Vladimira Aleksejeva, izjavio je portparo Kremlja Dmitrij Peskov.

„Ruske obavještajne agencije obavljaju svoj posao povodom pokušaja atentata na visokog vojnog zvaničnika“, istakao je Peskov.

Kako je ranije objavio Istražni komitet Rusije, nepoznati naoružani čovjek je u petak pucao na Aleksejeva u stambenoj zgradi u Moskvi. On je hospitalizovan. Pokrenut je krivični postupak po članovima pokušaja ubistva i ilegalne trgovine vatrenim oružjem, prenosi Sputnjik.