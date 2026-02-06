Učenik pucao na drugove u školi: Povrijeđena dva dječaka

U srijedu, 4. februara, u popodnevnim časovima, u jednoj osnovnoj školi u slovačkom Novom Mestu nad Vahom dogodio se ozbiljan incident između učenika. Prema dostupnim informacijama, učenik šestog razreda navodno je pucao iz vazdušne puške na svoje školske drugove, pri čemu su dvojica dječaka (12) povrijeđena.

Nastavnici su čuli pucnje i odmah obavijestili nadležne službe. Na lice mjesta hitno su izašle spasilačke ekipe i policija, a dvojici povrijeđenih učenika ukazana je medicinska pomoć na licu mjesta.

Kako je saopštila policija, djeca nisu životno ugrožena.

Tokom intervencije, školske prostorije su bile zatvorene, a ulazak u školu bio je dozvoljen isključivo učenicima i roditeljima koji su došli po svoju djecu. Dio roditelja je odmah odveo djecu kući, dok su neki učenici ostali u učionicama pod nadzorom nastavnika.

"Na osnovu do sada utvrđenih činjenica, jedan od učenika je navodno pucao iz vazdušne puške na svoje drugove iz razreda, dok je dvojici učenika ukazana pomoć na licu mjesta. Srećom, učenici su van životne opasnosti", saopštila je policija.

Istovremeno, policija je uvjerila javnost da nakon incidenta više ne postoji opasnost i da je u toku istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti slučaja, uključujući i to da li je incident bio namjeran.

Povodom događaja oglasio se i ministar prosvjete Slovačke Tomaš Druker, koji je istakao da je u pitanju veoma ozbiljan i neprihvatljiv slučaj.

"Ovo je neprijatan incident u kojem je učenik šestog razreda povrijedio dvojicu svojih drugova iz razreda vazdušnim pištoljem. Potpuno je neprihvatljivo i nedopustivo da djeca donose bilo kakvo oružje u školu. Mogu da potvrdim da situacija nije imala tragičan ishod", izjavio je Druker.

Direktorka Ujedinjene škole Svetog Josifa u Novom Mestu nad Vahom, Katarina Jarošincova, navela je da povrijeđeni učenici nisu bili problematični.

"To se zapravo desilo dječacima koji su apsolutno bez problema. Moram da kažem da je učenik koji je ispalio hitac problematičan i mi se time bavimo već dugo i sarađujemo sa Centrom za pedagoško-psihološko savetovanje", rekla je Jarošincova.

Ona je dodala da trenutno nije poznat motiv incidenta.

"Ne znam razlog, ne znam zašto je reagovao na ovaj način", istakla je direktorka.