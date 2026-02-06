Evo kako da prepoznate pravo maslinovo ulje

Koliko puta ste izdvojili ozbiljan novac vjerujući da ulažete u svoje zdravlje, a zapravo ste kući donijieli običnu mješavinu jeftinih rafinisanih ulja spakovanu u luksuznu bocu? Nažalost, prevare sa maslinovim uljem su toliko česte da mnogi od nas, a da to i ne znaju, u salatu sipaju sojino ulje obojeno hlorofilom.

Iako prevaranti postaju sve vještiji, priroda se ne može tako lako prevariti.

BiH Užas u BiH: Porastao broj otrovanih, olovo u krvi d‌jece

Postoji nekoliko načina da sami, u svojoj kuhinji, raskrinkate svaku imitaciju i budete sigurni da vaša porodica unosi samo ono najbolje.

Najpouzdaniji test koji ne možete prevariti

Za ovaj test vam ne treba nikakva laboratorija, već samo malo strpljenja i običan frižider. Maslinovo ulje je jedinstveno po tome što se na hladnoći mijenja. Sipajte nekoliko kašika ulja u običnu staklenu čašu i ostavite je u frižideru da prenoći.

Ako ujutru zateknete zgusnutu, čvrstu masu koja podsjeća na puter – možete odahnuti. To je jasan dokaz da u rukama imate pravo ekstra djevičansko ulje puno zdravih masti.

Svijet Medvedev: EU je sama sebe uhvatila u zamku odbijajući isporuke ruskih energenata

S druge strane, ako ulje ostane tečno i bistro uprkos hladnoći, budite sigurni da je u pitanju falsifikat koji nema nikakvu ljekovitu vrijednost.

Iskoristite svoja čula prije nego što upotrijebite ulje

Pravo maslinovo ulje možete prepoznati i bez ikakvih testova:

Miris: treba da podsjeća na travu, maslinu ili svježe voće

Ukus: blaga gorčina ili peckanje u grlu znak su visokog kvaliteta

Podaci o berbi: tražite godinu berbe, a ne samo rok trajanja

Cijena: kvalitetno ulje ne može biti sumnjivo jeftino

Svijet U Moskvi upucan ruski general

Ne dozvolite da vas lijepa etiketa i marketinški trikovi zavaraju. Kada je u pitanju zdravlje, jedina prava investicija je provjerena i prirodna namirnica.

Mali trikovi za pametnu kupovinu

Kada sljedeći put budete stajali ispred rafa, obratite pažnju na detalje koje mnogi previđaju. Uvijek birajte ulje koje se prodaje u tamnim staklenim flašama, jer svjetlost je najveći neprijatelj zdravih sastojaka.

Takođe, potražite na etiketi podatak o kiselosti – on mora biti niži od 0,8 procenata da bi ulje uopšte smjelo da nosi naziv „ekstra djevičansko“.

Zdravlje Oticanje nogu nije bezazleno: Može ukazivati na ozbiljne zdravstvene probleme

Ako na flaši vidite datum berbe, a ne samo rok trajanja, to je odličan znak da proizvođač stoji iza svog kvaliteta.