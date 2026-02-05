Kako ukloniti mrlje sa tave: Potrebna vam je uobičajena namirnica koju već imate u kući

Nema ništa gore nego kada tokom kuvanja shvatite da sav vaš trud ostavlja neugledne tragove na posuđu.

Smeđe mrlje na tavama, posebno onima od nehrđajućeg čelika, česta su pojava, ali to ne znači da ih trebate baciti. Australska TikTok kreatorka Eple Kres podijelila je jednostavan trik koji pomaže da se ove mrlje lako uklone uz pomoć jednog voća koje gotovo svi već imaju u frižideru.

Smeđe mrlje na posuđu najčešće nastaju zbog zagorjele masnoće, naslaga minerala iz tvrde vode ili pregrijavanja, koje uzrokuje promjenu boje metala. Iako ove mrlje uglavnom nisu štetne, mnogima smeta njihov izgled, naročito kada se ne mogu ukloniti ni nakon temeljitog ribanja.

Ona tvrdi da njen trik djeluje čak i na "jako prljave" tave. Prvi korak je da se tava stavi na šporet, a zatim se u njega iscijedi sok od jednog limuna. Nakon toga, uključi se ringla na drugu najjaču temperaturu i u tava se doda malo ključale vode iz kuhala.

Kada mješavina limuna i vode proključa, potrebno je drvenom kašikom lagano trljati smeđe mrlje, koje bi se trebale početi skidati. To je znak da tiganj treba skloniti sa šporeta, prosuti tečnost i posuđe isprati te dodatno očistiti sunđerom. Prema njenim riječima, rezultat je zapanjujući, jer tiganj izgleda gotovo kao nov.

Limun je efikasan zahvaljujući limunskoj kiselini, koja djeluje kao prirodno sredstvo za čišćenje

.Ona razgrađuje naslage minerala, uklanja zagorjelu hranu i smeđe mrlje od toplote, vraćajući posuđu njegov prirodni sjaj. Osim toga, limun ima i blago izbjeljujuće dejstvo, što ga čini idealnim rješenjem za tvrdokorne mrlje u kuhinji.