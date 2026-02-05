Kiflice bez čekanja: Gotove prije nego što se rerna ugrije

Ako vam se baš sada jede nešto toplo, mekano i domaće, a nemate ni vremena ni živaca da čekate da tijesto narasta – ove kiflice su pravo rješenje.

Prave se bez jaja, ne zahtijevaju dugo miješenje, a najljepše od svega – gotove su za svega petnaestak minuta.

Recept je toliko jednostavan da uspijeva svima, čak i onima koji se inače ne snalaze najbolje u kuhinji. Bez komplikovanih koraka i posebnih sastojaka, dobićete vazdušaste kiflice koje su meke već na prvi zalogaj.

Ono što ih čini posebno praktičnim jeste njihova univerzalnost. Možete ih puniti sirom, šunkom, džemom, čokoladom ili ih ostaviti prazne i poslužiti uz jogurt ili čaj. Kako god da ih pripremite, rezultat je isti – ukusne, tople kiflice koje nestaju sa stola brže nego što su napravljene.

Ovaj recept je idealan za užurbana jutra, nenajavljene goste ili trenutke kada vam se jede nešto domaće, ali bez dugog čekanja i planiranja.

Sastojci:

brašno – 600 grama

pola kockice svježeg kvasca

mlijeko – 200 ml

gusti jogurt – 200 ml

ulje – 100 ml

so – 1,5 kašičica

šećer – 1 kašičica

prašak za pecivo – 1 kesica

Premaz:

1 kašika otopljenog putera

3 kašike mlijeka

Priprema:

U toplom mlijeku rastvorite šećer, a zatim dodajte svježi kvasac. U veću posudu sipajte brašno, so, prašak za pecivo, jogurt, ulje i kvasac nabubrio u mlijeku.

Miješajte dok ne dobijete homogenu tjestastu masu, zatim tijesto kratko umijesite rukama na pobrašnjenoj površini i podijelite na pet jednakih dijelova. Svaki dio oblikujte u krug, pa ga iscijedite na osam trouglova.

Trouglove rolujte od šireg ka užem dijelu, formirajući kiflice. Po želji ih možete puniti slatkim ili slanim nadjevom prije motanja.

Poređajte kiflice na pleh obložen papirom za pečenje, premažite ih mješavinom putera i mlijeka i pecite na 190 stepeni dok ne dobiju zlatnu boju.