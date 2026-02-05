Logo
OPREZ Ove sobne biljke mogu biti fatalne po zdravlje

ОПРЕЗ Ове собне биљке могу бити фаталне по здравље
Svojim primamljivim izgledom, biljke su pravi mamac za decu da ih dodiruju ili grickaju, što može ozbiljno ugroziti zdravlje, pa i život djeteta.

Upravo zato, otrovno bilje ne bi trebalo uzgajati tamo gdje pretežno borave djeca. Određene biljke mogu da izazovu trovanje ukoliko dodirujete cvjetove, korijenje ili lišće.

Ako se progutaju biljke koje sadrže otrovne sastojke, može doći do teških trovanja koja bez stručne i pravovremene pomoći, mogu dovesti i do smrtnog ishoda. Ohrabruje činjenica da je zastupljenost ovakvih biljaka relativno mala, odnosno mnogo je više biljaka koje sadrže otrovne sastojke koji su, ipak, manje toksični, pa su i biljke manje opasne.

Oleander

Zimzeleni grm koji mnogi drže na terasi može biti jako otrovan, a kod pojedinih ljudi može da izazove vrtoglavicu i aritmiju zbog svog nektara koji je otrovan. Oleander se zbog ljepote svojih cvjetova često može vidjeti u mnogim baštama i na terasama. Međutim, ova biljka je izuzetno otrovna i može izazvati veoma teška trovanja. Sadrži toksine koji izazivaju poremećaje u srčanom ritmu i cirkulaciji krvi. Otrovni su mu korijen i listovi. Gutanje samo jednog lista može biti smrtonosno.

Bršljan

Omiljena biljka svih dama je baš bršljan, koji je posebno privlačan zbog svoje ljepote i neobičnog izgleda. Kod ljudi može izazvati iritaciju kože, peckanje u grlu, temperaturu i osip. Dok kod ljubimaca može da uzrokuje proliv, hiperaktivnost, slabost, drhtanje i povraćanje.

Ljiljan

Jedan od najljepših cvjetova je ujedno i jedan od opasnijih vrsta. Nisu sve izrazito opasne, već samo pojedine vrste. Otrovne vrste nikako ne treba držati u kući, a one mogu narušiti zdravlje kako ljudima, tako i ljubimcima.

Opasne vrste su kala, ukrasni ljiljan, tigrovi ljiljani, rubrum ljiljani. Simptomi su razni, od povraćanja, iritirane kože, pa sve do problema sa vidom.

Filadendron

Jedna od najpopularnijih kućnih biljaka je baš ova. Osim što je jednostavna za održavanje, ona sadrži i kristale kalcijumovog oksalata koji su veoma toksični za ljude i životinje. On kada dođe u kontakt sa čovjekom izaziva blage simptome, oticanje usta ili digestivnog trakta, a kod životinja je mnogo opasniji ishod.

Šta ako dođete u kontakt s otrovnom biljkom?

Ponekad je dovoljno samo ispiranje dijela tijela koji je došao u kontakt sa biljkom hladnom vodom ili davanje aktivnog uglja nakon neposrednog kontakta s biljkom, ako je došlo do unosa biljke u organizam, ali, s obzirom na to da često ne možete biti sigurni koliku ste količinu biljke unijeli ili udahnuli, najbolje je odmah se javiti ljekaru ili pozvati hitnu pomoć ako su se simptomi već pojavili. Veoma je važno ljekaru reći što više informacija – koja je biljka u pitanju, koliku količinu ste pojeli i kakvo je trenutno stanje.

