Užas u BiH: Na ulici pretučen 84-godišnjak

Izvor:

ATV

05.02.2026

12:20

Komentari:

1
Ужас у БиХ: На улици претучен 84-годишњак
Foto: Pexels

U Tuzli je sinoć nepoznata osoba napala starijeg čovjeka na ulici koji je tom prilikom zadobio povrede te je prevezen na JZU UKC Tuzla.

Sinoć oko 21 čas, PU Tuzla/PS Istok je zaprimila prijavu da je NN lice fizički napalo starijeg muškarca u Tuzli u Ulici Prve Tuzlanske brigade, nakon čega se udaljilo sa mjesta događaja. Izlaskom policijskih službenika na mjesto događaja, potvrđeni su navodi prijave.

Олуја

Svijet

Udarilo jako nevrijeme: Policija pozvala građane - pripremite pakete

Na licu mjesta je zatečen muškarac (1942) iz Tuzle koji je od strane SHMP Doma zdravlja Tuzla prevezen u JZU UKC Tuzla.

O događaju je upoznat dežurni kantonalni tužilac KT TK-a. Potrebne radnje su preduzeli policijski službenici PS Istok i OKP PU Tuzla koji nastavljaju daljnji rad na utvrđivanju okolnosti navedenog događaja i rasvjetljavanju istog - navedeno je iz MUP-a TK.

Komentari (1)
