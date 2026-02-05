Užas u BiH: Na ulici pretučen 84-godišnjak

U Tuzli je sinoć nepoznata osoba napala starijeg čovjeka na ulici koji je tom prilikom zadobio povrede te je prevezen na JZU UKC Tuzla.

Sinoć oko 21 čas, PU Tuzla/PS Istok je zaprimila prijavu da je NN lice fizički napalo starijeg muškarca u Tuzli u Ulici Prve Tuzlanske brigade, nakon čega se udaljilo sa mjesta događaja. Izlaskom policijskih službenika na mjesto događaja, potvrđeni su navodi prijave.

Svijet Udarilo jako nevrijeme: Policija pozvala građane - pripremite pakete

Na licu mjesta je zatečen muškarac (1942) iz Tuzle koji je od strane SHMP Doma zdravlja Tuzla prevezen u JZU UKC Tuzla.

O događaju je upoznat dežurni kantonalni tužilac KT TK-a. Potrebne radnje su preduzeli policijski službenici PS Istok i OKP PU Tuzla koji nastavljaju daljnji rad na utvrđivanju okolnosti navedenog događaja i rasvjetljavanju istog - navedeno je iz MUP-a TK.