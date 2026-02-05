Od muškarca oduzet automobil: Za kazne duguje 67.000 KM

Policijski službenici PU Ilidža u srijedu su privremeno oduzeli automobil zbog neplaćenih kazni u iznosu od 67.620 KM.

U 14:00 sati u ulici Dr Mustafe Pintola policijski službenici PU Ilidža su zaustavili i kontrolisali motorno vozilo "VW Golf" kojim je upravljao S.S., rođen 1991. godine u Sarajevu, nastanjen na Ilidži.

Izvršenim provjerama utvrđeno je da je 35-godišnjak višestruki povratnik u činjenju prekršaja iz oblasti saobraćaja, te da vozilom upravlja prije sticanja prava na upravljanje, a u registru novčanih kazni i prekršajnih evidencija ima dug po osnovu neplaćenih kazni u iznosu od 67.620,80 KM.

Od njega je privremeno oduzeto predmetno vozilo, a Opštinskom sudu u Sarajevu će biti podnesen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOOBS-a na putevima u Bosni i Hercegovini.