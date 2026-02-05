Dvojac uhvaćen na djelu: Krali bakar pa završili u lisicama

Autor:Stevan Lulić
Policija u Kozluku uhapsila je juče, 04. februara 2026. godine, dvije osobe koje je zatekla tokom krađe u jednom napuštenom objektu.
G.H. i M.M, oba sa područja Zvornika, uhvaćeni su tokom svog "pohoda" nakon što je policija dobila prijavu od osobe M.B.
"Istog dana, nadležnoj Policijskoj stanici obratilo se lice inicijala M.B. i prijavilo da se u jednom napuštenom objektu na području grada Zvornika čuje buka", saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.
Nakon dolaska na teren, službenici su pomenuti dvojac zatekli kako skidaju bakarni materijal.
O svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo.
