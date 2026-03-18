Pjevačica progovorila o imovinskom stanju: Evo šta sve posjeduje

18.03.2026

Pjevačica Kaja Ostojić progovorila je o svom imovinskom stanju i otkrila šta sve posjeduje i koliko je "bogata".

Kako kaže, pored nekretnine u Beogradu, ona ima i imanje na Kosmaju. Za sada ne zna mnogo o poslovima na selu, međutim, poljoprivredi planira jednog dana da se posveti, dok za sada samo sadi cvijeće.

Kajini roditelji dolaze iz grada, jedno iz Užica, a druge iz Beograda, zbog čega nije imala prilike da se susretne sa životom na selu.

"Nisam, nažalost. Moj otac je baš iz grada, iz Užica, nismo imali pretke na selu pa da imam neke zasade ili poljoprivredni biznis. Mama mi je iz Beograda. Što se tiče ulaganja, fokusirala sam se na nekretnine. Imam jednu i po nekretninu! (smijeh) Drugu trenutno otplaćujem, sve je u Beogradu i na Kosmaju.

"Oduvijek sam željela taj beg u prirodu, to je bio moj san. Što se tiče poljoprivrede, polako, biće vremena i za to. Trenutno mogu da posadim po neki zumbul, ali motika još uvek nije na redu! (smijeh) Ipak, moram priznati da je kuća rupa bez dna. To je kao automobil, stalno nešto iskrsava. Te se nešto pokvarilo, te ne funkcioniše, te poplavio podrum, te travnjak, te biljke... Trošim pare na te sitnice koje se stalno javljaju, to je strašno.

Kćerka joj radi za Trampa

Kćerka pjevačice Kaje Ostojić, Nikolina Dragojlović sa svoje 23 godine postigla je velike uspjehe u Americi. Ona radi u agenciji koja radi marketinšku kampanju Donalda Trampa, a svaki slobodan trenutak koristi za odmor.

Kaja često ide kod nasljednice i ne krije koliko je ponosna na nju.

"Još uvijek ja prednjačim u čašćavanju, ali idemo na bolje. Lijepo je kada časti. Ona i dal je radi za Melaniju, super joj je na poslu. Sigurna sam da će ona tek napraviti velike stvari, ja vjerujem u nju", kroz smeh je rekla između ostalog Kaja.

