Piromani zapalili luksuzni džip, nisu znali da ih snima kamera

Stanovnike Ulice Marije Bursać u Zemunu u noći između nedjelje i ponedjeljka uznemirio je snažan požar. Prema nezvaničnim informacijama, dvojica za sada neidentifikovanih muškaraca namjerno su zapalila luksuzni džip marke "Range Rover".
Incident se dogodio 2. februara oko 3 sata ujutru. Na snimcima nadzornih kamera, koji su već predati policiji, vidi se trenutak kada dvojica napadača prilaze vozilu. Oni su automobil polili zapaljivom tečnošću, a potom izazvali buktinju koja je u sekundi progutala prednji dio vozila.
Meta napada bio je automobil u vlasništvu 51-godišnje J. V, ali se vatrena stihija tu nije zaustavila.
Iako su vatrogasne ekipe brzo reagovale, visok intenzitet plamena uzrokovao je štetu i na okolnim vozilima. Prema policijskom izveštaju, oštećena su još dva automobila koja su bila parkirana u neposrednoj blizini.
O cijelom slučaju odmah je obavješteno nadležno tužilaštvo. Policija intenzivno traga za dvojicom NN lica koja se vide na snimku, a ispituju se i motivi ovog vandalskog čina.
Materijalna šteta je ogromna, a stanari ove zemunske ulice kažu da ih je probudio zvuk nalik eksploziji i miris paljevine koji se širio naseljem, prenosi Kurir.
