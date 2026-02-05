Logo
Large banner

Piromani zapalili luksuzni džip, nisu znali da ih snima kamera

Izvor:

Kurir

05.02.2026

08:05

Komentari:

0
Ватра пожар варнице
Foto: Miriam Espacio/Pexels

Stanovnike Ulice Marije Bursać u Zemunu u noći između nedjelje i ponedjeljka uznemirio je snažan požar. Prema nezvaničnim informacijama, dvojica za sada neidentifikovanih muškaraca namjerno su zapalila luksuzni džip marke "Range Rover".

Incident se dogodio 2. februara oko 3 sata ujutru. Na snimcima nadzornih kamera, koji su već predati policiji, vidi se trenutak kada dvojica napadača prilaze vozilu. Oni su automobil polili zapaljivom tečnošću, a potom izazvali buktinju koja je u sekundi progutala prednji dio vozila.

Meta napada bio je automobil u vlasništvu 51-godišnje J. V, ali se vatrena stihija tu nije zaustavila.

Облаци, киша, снијег-10012025

Društvo

Danas pretežno oblačno sa kišom

Iako su vatrogasne ekipe brzo reagovale, visok intenzitet plamena uzrokovao je štetu i na okolnim vozilima. Prema policijskom izveštaju, oštećena su još dva automobila koja su bila parkirana u neposrednoj blizini.

O cijelom slučaju odmah je obavješteno nadležno tužilaštvo. Policija intenzivno traga za dvojicom NN lica koja se vide na snimku, a ispituju se i motivi ovog vandalskog čina.

Materijalna šteta je ogromna, a stanari ove zemunske ulice kažu da ih je probudio zvuk nalik eksploziji i miris paljevine koji se širio naseljem, prenosi Kurir.

Podijeli:

Tagovi:

zapaljen automobil

Zemun

kamera

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вријеме

Društvo

Danas pretežno oblačno sa kišom

1 h

0
У Српској рођене 22 бебе

Društvo

U Srpskoj rođene 22 bebe

1 h

0
Сухомеснати производ повлачи се са тржишта! Провјерите своје залихе

Ekonomija

Suhomesnati proizvod povlači se sa tržišta! Provjerite svoje zalihe

1 h

0
Истраживачи дошли до алармантног открића: Ово би могло да буде фатално

Nauka i tehnologija

Istraživači došli do alarmantnog otkrića: Ovo bi moglo da bude fatalno

1 h

0

Više iz rubrike

Здравко Чолић-бачена бомба на кућу

Hronika

Uhapšen muškarac osumnjičen da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

2 h

0
Полиција у Бијељини пронашла дрогу, власник тврди да има дозволу за узгој

Hronika

Policija u Bijeljini pronašla drogu, vlasnik tvrdi da ima dozvolu za uzgoj

14 h

0
Огњен Орашанин ухапшен због фалсификовања љекарског налаза!

Hronika

Ognjen Orašanin uhapšen zbog falsifikovanja ljekarskog nalaza!

19 h

0
Хорор сцена: Kамион миксер слетио са моста

Hronika

Horor scena: Kamion mikser sletio sa mosta

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

13

Roditelji, pazite! Povlači još jedna hrana za bebe

09

11

Ušao u pogrešan taksi, pa ga suprug vozačice pretukao nasmrt

09

05

Danas isplata za 10.105 korisnika

09

02

Organizacija starješina VRS: Srpska vidljiva na globalnoj sceni

08

57

Tramp izdao naređenje svim raspoloživim snagama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner