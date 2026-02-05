U Srpskoj rođene 22 bebe

05.02.2026
08:02
U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 22 bebe, 16 djevojčica i šest dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u porodilištu Doboj - pet, u Bijeljini i Banjaluci po četiri, Prijedoru, Foči i Gradišci po dvije, a u Istočnom Sarajevu, Trebinju i Zvorniku po jedna beba.
U Doboju je rođeno pet djevojčica, Bijeljini četiri djevojčice, Banjaluci dvije djevojčice i dva dječaka, Prijedoru dječak i djevojčica, Foči dvije djevojčice, Gradišci dječak i djevojčica, Istočnom Sarajevu djevojčica, a u Trebinju i Zvorniku po jedan dječak.
U porodilištu u Nevesinju nije bilo poroda.
