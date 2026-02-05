Cvijanović, Trišić Babić i Dodik na poziv Trampove administracije na tradicionalnom molitvenom doručku

05.02.2026
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik borave u Vašingtonu.
Oni će danas na poziv administracije predsjednika Donalda Trampa prisustvovati tradicionalnom molitvenom doručku.
Na ovom značajnom događaju, na kojem će američki predsjednik tradicionalno održati govor, biće više od 3.000 zvanica iz preko 100 zemalja.
