Cvijanović, Trišić Babić i Dodik na poziv Trampove administracije na tradicionalnom molitvenom doručku

05.02.2026

07:32

Komentari:

6
Цвијановић Додик

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik borave u Vašingtonu.

Oni će danas na poziv administracije predsjednika Donalda Trampa prisustvovati tradicionalnom molitvenom doručku.

Далмација невријеме-05022026

Region

Dalmaciju pogodila jedna od najvećih plima u posljednjih 10 godina: More nosi sve pred sobom

Na ovom značajnom događaju, na kojem će američki predsjednik tradicionalno održati govor, biće više od 3.000 zvanica iz preko 100 zemalja.

Komentari (6)
