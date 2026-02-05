Kome su zvijezde naklonjene danas?

Ovan

Dan donosi mnogo razgovora i poruka pa je važno da ne reagujete impulsivno i ne obećavate previše. Zauzeti mogu konačno razjasniti ponavljajuće teme kroz iskren razgovor, dok slobodni mogu ostvariti kontakt putem poruka bez velikih očekivanja. Prisutan je nervni nemir.

Bik

Fokus je na novcu i praktičnim odlukama, bez ishitrenih poteza. Zauzeti razmišljaju o ravnoteži davanja i primanja u vezi, dok slobodni mogu upoznati nekoga kroz posao ili svakodnevicu. Moguća osjetljivost grla i vrata.

Blizanci

U centru ste komunikacije, ali je važno da zadržite fokus. Zauzeti vode duge i žive razgovore s partnerom, dok slobodni imaju više prilika za flert i dopisivanje. Moguć mentalni umor.

Rak

Dan može biti mentalno iscrpljujući zbog nejasnih informacija. Zauzeti pokreću potisnute teme i govore o emocijama bez dramatizacije, dok slobodni mogu razmišljati o osobi iz prošlosti. Potrebno vam je više mira.

Lav

U fokusu su timski rad i zajedničko planiranje. Zauzeti grade odnose kroz druženje i podršku okoline, dok slobodni mogu upoznati nekoga preko prijatelja ili mreža. Energija promjenljiva.

Djevica

Povećan je broj zahtjeva i važno je da postavite jasne granice. Zauzeti rješavaju praktična pitanja u vezi, dok slobodni započinju ozbiljniju komunikaciju koja traži strpljenje. Moguća napetost u stomaku.

Vaga

Dan donosi mnogo dogovora i razmjenu ideja. Zauzeti razgovaraju o budućim planovima i lako se usklađuju, dok slobodni mogu ući u zanimljivu komunikaciju s drugačijom osobom. Blagi mentalni umor.

Škorpija

Fokusirani ste na složene informacije i zajedničke obaveze. Zauzeti otvaraju teme povjerenja i odgovornosti, dok slobodni osjećaju jaku mentalnu povezanost s nekim. Prijaće vam kretanje.

Strijelac

Partnerstva su u fokusu, ali rezultati dolaze sporije. Zauzeti rješavaju važne teme kroz razgovor, dok slobodni mogu započeti flert koji se brzo razvija. Energija promjenljiva.

Jarac

Dan donosi mnogo sitnih obaveza pa vam rutina pomaže da ostanete efikasni. Zauzeti jačaju stabilnost kroz razgovor o odgovornostima, dok slobodni ne žele neozbiljne veze. Prisutan je umor.

Vodolija

Naglašene su kreativne ideje i komunikacija, ali nije vrijeme za konačne odluke. Zauzeti unose više igre i opuštenosti u odnos kroz razgovor ili zajedničke aktivnosti, dok slobodni lako privlače pažnju i započinju više kontakata. Moguća nervna osjetljivost.

Ribe

Privatne i porodične teme mogu ometati fokus na obaveze. Zauzeti razgovaraju o ličnim pitanjima i traže više razumijevanja, dok slobodni imaju potrebu da budu saslušani i shvaćeni. Slabija koncentracija.