Logo
Large banner

Kome su zvijezde naklonjene danas?

Izvor:

Agencije

05.02.2026

07:08

Komentari:

0
horoskop astrologija
Foto: Unsplash

Donosimo vam horoskop za četvrtak, 5. februar 2026. godine.

Ovan

Dan donosi mnogo razgovora i poruka pa je važno da ne reagujete impulsivno i ne obećavate previše. Zauzeti mogu konačno razjasniti ponavljajuće teme kroz iskren razgovor, dok slobodni mogu ostvariti kontakt putem poruka bez velikih očekivanja. Prisutan je nervni nemir.

Bik

Fokus je na novcu i praktičnim odlukama, bez ishitrenih poteza. Zauzeti razmišljaju o ravnoteži davanja i primanja u vezi, dok slobodni mogu upoznati nekoga kroz posao ili svakodnevicu. Moguća osjetljivost grla i vrata.

Blizanci

U centru ste komunikacije, ali je važno da zadržite fokus. Zauzeti vode duge i žive razgovore s partnerom, dok slobodni imaju više prilika za flert i dopisivanje. Moguć mentalni umor.

Rak

Dan može biti mentalno iscrpljujući zbog nejasnih informacija. Zauzeti pokreću potisnute teme i govore o emocijama bez dramatizacije, dok slobodni mogu razmišljati o osobi iz prošlosti. Potrebno vam je više mira.

Lav

U fokusu su timski rad i zajedničko planiranje. Zauzeti grade odnose kroz druženje i podršku okoline, dok slobodni mogu upoznati nekoga preko prijatelja ili mreža. Energija promjenljiva.

Djevica

Povećan je broj zahtjeva i važno je da postavite jasne granice. Zauzeti rješavaju praktična pitanja u vezi, dok slobodni započinju ozbiljniju komunikaciju koja traži strpljenje. Moguća napetost u stomaku.

Vaga

Dan donosi mnogo dogovora i razmjenu ideja. Zauzeti razgovaraju o budućim planovima i lako se usklađuju, dok slobodni mogu ući u zanimljivu komunikaciju s drugačijom osobom. Blagi mentalni umor.

Škorpija

Fokusirani ste na složene informacije i zajedničke obaveze. Zauzeti otvaraju teme povjerenja i odgovornosti, dok slobodni osjećaju jaku mentalnu povezanost s nekim. Prijaće vam kretanje.

Strijelac

Partnerstva su u fokusu, ali rezultati dolaze sporije. Zauzeti rješavaju važne teme kroz razgovor, dok slobodni mogu započeti flert koji se brzo razvija. Energija promjenljiva.

Jarac

Dan donosi mnogo sitnih obaveza pa vam rutina pomaže da ostanete efikasni. Zauzeti jačaju stabilnost kroz razgovor o odgovornostima, dok slobodni ne žele neozbiljne veze. Prisutan je umor.

Vodolija

Naglašene su kreativne ideje i komunikacija, ali nije vrijeme za konačne odluke. Zauzeti unose više igre i opuštenosti u odnos kroz razgovor ili zajedničke aktivnosti, dok slobodni lako privlače pažnju i započinju više kontakata. Moguća nervna osjetljivost.

Ribe

Privatne i porodične teme mogu ometati fokus na obaveze. Zauzeti razgovaraju o ličnim pitanjima i traže više razumijevanja, dok slobodni imaju potrebu da budu saslušani i shvaćeni. Slabija koncentracija.

Podijeli:

Tagovi:

Horoskop

dnevni horoskop

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Раднику из БиХ се суди у Ирској: Током реновирања власници куће показивао интимне дијелове

Svijet

Radniku iz BiH se sudi u Irskoj: Tokom renoviranja vlasnici kuće pokazivao intimne dijelove

2 h

0
Возач са 2,04 промила "закачио" аутомобил породице из БиХ, има повријеђених

Svijet

Vozač sa 2,04 promila "zakačio" automobil porodice iz BiH, ima povrijeđenih

2 h

0
Здравко Чолић-бачена бомба на кућу

Hronika

Uhapšen muškarac osumnjičen da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

2 h

0
Макрон о промени у односима између Европе и Русије: "То мора да буде припремљено.."

Svijet

Makron o promeni u odnosima između Evrope i Rusije: "To mora da bude pripremljeno.."

10 h

0

Više iz rubrike

Краду аутомобиле "на јаје": Метода је језиво једноставна и нажалост веома ефикасна

Zanimljivosti

Kradu automobile "na jaje": Metoda je jezivo jednostavna i nažalost veoma efikasna

11 h

0
Невјероватан призор: Научници снимили морске немани, затекли нешто што нико није очекивао

Zanimljivosti

Nevjerovatan prizor: Naučnici snimili morske nemani, zatekli nešto što niko nije očekivao

11 h

0
Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

Zanimljivosti

Kako da prepoznate "tajni kod" na Lidlovim proizvodima i šta on pokazuje

12 h

0
Тврди да је видјела будућност Земље током клиничке смрти: Упутила озбиљно упозорење

Zanimljivosti

Tvrdi da je vidjela budućnost Zemlje tokom kliničke smrti: Uputila ozbiljno upozorenje

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

13

Roditelji, pazite! Povlači još jedna hrana za bebe

09

11

Ušao u pogrešan taksi, pa ga suprug vozačice pretukao nasmrt

09

05

Danas isplata za 10.105 korisnika

09

02

Organizacija starješina VRS: Srpska vidljiva na globalnoj sceni

08

57

Tramp izdao naređenje svim raspoloživim snagama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner