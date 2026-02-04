Kradu automobile "na jaje": Metoda je jezivo jednostavna i nažalost veoma efikasna

Automobili postaju sve poželjnija meta kriminalaca, koji za krađu koriste sve bizarnije i lukavije metode. Jedna od njih posebno zabrinjava vozače, jer lopovima – vjerovali ili ne – ponekad treba samo jedno jaje.

Pojavila se nova metoda krađe automobila koristeći jednostavne i neupadljive predmete iz svakodnevnog života.

Jedna od metoda uključuje bacanje jaja na vjetrobransko staklo kako bi vozač bio primoran da se zaustavi.

Kriminalci danas više ne koriste pajsere, odvijače i klasičan alat kao nekada. Umjesto toga, sve češće se služe neupadljivim predmetima iz svakodnevne upotrebe, koji kod vozača ne izazivaju sumnju.

Kako funkcioniše krađa "na jaje"

Lopovi se u velikoj mjeri oslanjaju na ljudske slabosti - zbunjenost, umor ili trenutnu nepažnju. Tako je nastala i takozvana metoda "jaje", relativno nov, ali vrlo podmukao trik.

Kriminalci najprije izaberu vozilo, a zatim bace jedno ili dva jajeta na šoferšajbnu. Računaju na to da će vozač instinktivno uključiti brisače, ali umesto čišćenja, jaje se razmaže po staklu i drastično smanji vidljivost, prenosi portal Azet.

U tom trenutku vozač je primoran da stane kako bi ručno očistio staklo i upravo tada lopovi stupaju na scenu.

Trenutak nepažnje dovoljan za krađu

Dok vozač izlazi iz automobila ili se bavi čišćenjem stakla, lopovi koriste sekunde nepažnje. U zavisnosti od situacije, mogu:

ukrasti stvari iz unutrašnjosti vozila

ili, u krajnjem slučaju, odvesti čitav automobil, ukoliko ključevi ostanu unutra ili je motor uključen

Stručnjaci upozoravaju da se ovakve krađe najčešće dešavaju na parkiralištima, benzinskim pumpama i slabije osvijetljenim ulicama.

Kako da zaštitite automobil od krađe

Iako nijedna metoda ne pruža stopostotnu zaštitu, postoje koraci koji mogu značajno smanjiti rizik i otežati posao lopovima:

Uvijek zaključavajte automobil - čak i dok sipate gorivo ili ste parkirani ispred kuće

Provjerite da li su svi prozori i krov zatvoreni

Kod kuće odlažite ključeve na sigurno mjesto, dalje od ulaznih vrata

Koristite futrolu za ključeve sa zaštitom od bežičnog signala

Ako kupujete polovan automobil – obavezno reprogramirajte ključeve

Isključite bežične funkcije na ključu kada ga ne koristite

Vozite sa zaključanim vratima, posebno u gradskoj gužvi

Izbjegavajte mračna i zabačena mjesta za parkiranje – bolje je prošetati nekoliko minuta više nego rizikovati krađu

Uvijek ručno proverite da li je vozilo zaključano, jer elektronski signal ključa može biti ometan

Metoda „krađe na jaje“ pokazuje koliko su današnji lopovi domišljati i opasni, ali i koliko je važno da vozači ostanu oprezni. Jedan trenutak nepažnje može biti dovoljan da ostanete bez automobila - ili barem bez vrednih stvari iz njega.

(Blic)