Kradu automobile "na jaje": Metoda je jezivo jednostavna i nažalost veoma efikasna

04.02.2026
Automobili postaju sve poželjnija meta kriminalaca, koji za krađu koriste sve bizarnije i lukavije metode. Jedna od njih posebno zabrinjava vozače, jer lopovima – vjerovali ili ne – ponekad treba samo jedno jaje.
Kriminalci danas više ne koriste pajsere, odvijače i klasičan alat kao nekada. Umjesto toga, sve češće se služe neupadljivim predmetima iz svakodnevne upotrebe, koji kod vozača ne izazivaju sumnju.
Lopovi se u velikoj mjeri oslanjaju na ljudske slabosti - zbunjenost, umor ili trenutnu nepažnju. Tako je nastala i takozvana metoda "jaje", relativno nov, ali vrlo podmukao trik.
Kriminalci najprije izaberu vozilo, a zatim bace jedno ili dva jajeta na šoferšajbnu. Računaju na to da će vozač instinktivno uključiti brisače, ali umesto čišćenja, jaje se razmaže po staklu i drastično smanji vidljivost, prenosi portal Azet.
U tom trenutku vozač je primoran da stane kako bi ručno očistio staklo i upravo tada lopovi stupaju na scenu.
Dok vozač izlazi iz automobila ili se bavi čišćenjem stakla, lopovi koriste sekunde nepažnje. U zavisnosti od situacije, mogu:
Stručnjaci upozoravaju da se ovakve krađe najčešće dešavaju na parkiralištima, benzinskim pumpama i slabije osvijetljenim ulicama.
Iako nijedna metoda ne pruža stopostotnu zaštitu, postoje koraci koji mogu značajno smanjiti rizik i otežati posao lopovima:
Metoda „krađe na jaje“ pokazuje koliko su današnji lopovi domišljati i opasni, ali i koliko je važno da vozači ostanu oprezni. Jedan trenutak nepažnje može biti dovoljan da ostanete bez automobila - ili barem bez vrednih stvari iz njega.
