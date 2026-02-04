Logo
Kradu automobile "na jaje": Metoda je jezivo jednostavna i nažalost veoma efikasna

Blic

04.02.2026

21:51

0
Краду аутомобиле "на јаје": Метода је језиво једноставна и нажалост веома ефикасна
Foto: AI generated

Automobili postaju sve poželjnija meta kriminalaca, koji za krađu koriste sve bizarnije i lukavije metode. Jedna od njih posebno zabrinjava vozače, jer lopovima – vjerovali ili ne – ponekad treba samo jedno jaje.

  • Pojavila se nova metoda krađe automobila koristeći jednostavne i neupadljive predmete iz svakodnevnog života.
  • Jedna od metoda uključuje bacanje jaja na vjetrobransko staklo kako bi vozač bio primoran da se zaustavi.

Kriminalci danas više ne koriste pajsere, odvijače i klasičan alat kao nekada. Umjesto toga, sve češće se služe neupadljivim predmetima iz svakodnevne upotrebe, koji kod vozača ne izazivaju sumnju.

Kako funkcioniše krađa "na jaje"

Lopovi se u velikoj mjeri oslanjaju na ljudske slabosti - zbunjenost, umor ili trenutnu nepažnju. Tako je nastala i takozvana metoda "jaje", relativno nov, ali vrlo podmukao trik.

Kriminalci najprije izaberu vozilo, a zatim bace jedno ili dva jajeta na šoferšajbnu. Računaju na to da će vozač instinktivno uključiti brisače, ali umesto čišćenja, jaje se razmaže po staklu i drastično smanji vidljivost, prenosi portal Azet.

U tom trenutku vozač je primoran da stane kako bi ručno očistio staklo i upravo tada lopovi stupaju na scenu.

Trenutak nepažnje dovoljan za krađu

Dok vozač izlazi iz automobila ili se bavi čišćenjem stakla, lopovi koriste sekunde nepažnje. U zavisnosti od situacije, mogu:

  • ukrasti stvari iz unutrašnjosti vozila
  • ili, u krajnjem slučaju, odvesti čitav automobil, ukoliko ključevi ostanu unutra ili je motor uključen

Stručnjaci upozoravaju da se ovakve krađe najčešće dešavaju na parkiralištima, benzinskim pumpama i slabije osvijetljenim ulicama.

Kako da zaštitite automobil od krađe

Iako nijedna metoda ne pruža stopostotnu zaštitu, postoje koraci koji mogu značajno smanjiti rizik i otežati posao lopovima:

  • Uvijek zaključavajte automobil - čak i dok sipate gorivo ili ste parkirani ispred kuće
  • Provjerite da li su svi prozori i krov zatvoreni
  • Kod kuće odlažite ključeve na sigurno mjesto, dalje od ulaznih vrata
  • Koristite futrolu za ključeve sa zaštitom od bežičnog signala
  • Ako kupujete polovan automobil – obavezno reprogramirajte ključeve
  • Isključite bežične funkcije na ključu kada ga ne koristite
  • Vozite sa zaključanim vratima, posebno u gradskoj gužvi
  • Izbjegavajte mračna i zabačena mjesta za parkiranje – bolje je prošetati nekoliko minuta više nego rizikovati krađu
  • Uvijek ručno proverite da li je vozilo zaključano, jer elektronski signal ključa može biti ometan

Metoda „krađe na jaje“ pokazuje koliko su današnji lopovi domišljati i opasni, ali i koliko je važno da vozači ostanu oprezni. Jedan trenutak nepažnje može biti dovoljan da ostanete bez automobila - ili barem bez vrednih stvari iz njega.

(Blic)

Jaje

Automobil

krađa auta

