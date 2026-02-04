Logo
Svešteniku SPC zapaljen automobil

vijesti.me

04.02.2026

13:03

Свештенику СПЦ запаљен аутомобил

Automobil beogradskih tablica koji koristi sveštenik Mitropolije crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve (SPC) Mijajlo Backović zapaljen je sinoć u Tivtu, saznaju “Vijesti” iz više izvora.

Prema istim informacijama, riječ je o vozilu koje je zapaljeno sinoć oko 3.30 sati u naselju Učuri, prenose podgoričke “Vijesti”. Istraga je u toku.

Kako navode, ovo nije prvi put da je Backoviću zapaljeno vozilo, ujanuaru prošle godine već je izgoreo automobil ispred njegove kuće.

Atak sa političkom pozadinom

Tom prilikom Backović je za portal “Borba” izjavio je da smatra da napad na njegovu imovinu ima političku pozadinu.

-Ja sam sveštenik koji je bio jasno eksponiran za vrijeme litija i jasno je da je na djelu politička pozadina jer se ja ne bavim ni biznisom ni kriminalom. Jasno je da je ovo opomena bivše vlasti i njihovih kriminalnih krakov, rekao je otac Mijajlo za “Borbu”.

Inače, Hrvatska je proglasila ovog tivatskog paroha nepoželjnim i njemu je zabranjen ulazak u tu zemlju. Backović je prošle godine prisustvovao protestu, na kome je zatraženo uklanjanje spomen-ploče na mestu bivšeg logora u Morinju.

Paroh Mijajlo Backović je, tokom jučerašnjeg gostovanja u emisiji “Jutro na RT” na TV RT Balkan izjavio da je iz medija saznao da je nepoželjna osoba u Hrvatskoj, ali da nije zvanično obavešten da mu je zabranjen ulazak u ovu zemlju. Iz medija je, kako navodi, saznao i da je razlog za ovu odluku njegov govor u kom je tražio uklanjanje sramne ploče u Morinju i tražio da se govori o logoru Lori.

Meta na čelu

Istakao je da ne zna ko mu crta metu na čelu, ali da će se to saznati i da su iz konteksta izvučene mnoge njegove izjave.

Napomenuo je da je sve počelo mnogo, mnogo, davno, još 2019. godine, kada je počela odbrana svetinja u Crnoj Gori.

-Crnogorska vlada, ministar inostranih poslova, nije stao u odbranu ni mene, ni ostalih državljana crne Gore, koji samo zato što su rekli istinu, dobili su zabranu ulaska u Hrvatsku”, rekao je Backović za RT Balkan.

