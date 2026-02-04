Logo
Desingerica kasnio sat vremena pa uletio u studio: Odbiće mi 100 evra od plate

04.02.2026

12:50

Komentari:

0
Foto: Printscreen/Youtube

Iako su svi članovi žirija na vrijeme došli na zakazano snimanje emisije "Pinkove zvezde", reper Desingerica kasnio je više od sat vremena.

On je u studio u Šimanovcima uletio punom brzinom, rizikujući da nekoga udari, a zatim je u svom prepoznatljivom stilu vikao:

"Šta ću kad kasnim na snimanje, odbiće mi od plate ovih 100 evra koje dobijam"!

Ovo nije prvi put da se Desingerica dovodi u vezu sa divljom vožnjom i bijesnim automobilima.

Prethodnih godina bio je fotografisan kako vozi bez registarskih tablica, jurca po gradu, a više puta je i privođen zbog nepoštovanja Zakona o bezbjednosti saobraćaja, kao i zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Карлос Алкараз

Tenis

Nadal javno kritikovao Karlosa Alkaraza

Podsjećanja radi, Dragomiru Despiću tada je određeno zadržavanje do 12 sati u Policijskoj stanici Novi Beograd. Nakon isteka zadržavanja, odveden je kod dežurnog sudije Prekršajnog suda u Beogradu, gdje je detaljno objasnio kako je, kako je naveo, "zapao u nevolju", prenosili su tada domaći mediji.

