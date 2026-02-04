Logo
Zlata Petrović birala između Hasana i Peje, njen odgovor sve šokirao

Grand

04.02.2026

12:17

Злата Петровић бирала између Хасана и Пеје, њен одговор све шокирао

Pjevačica Zlata Petrović gostovala je u emisiji „Amidži šou“ gd‌je je u igri „Ogovaraj ili jedi“ trebalo da odgovori na pitanje sa kojim bivšim mužem bi više voljela da dočeka starost - sa Hasanom Dudićem ili Zoranom Pejićem Pejom.

"Ko kaže da moram da biram, pa sa obojicom, daj da probamo i to. Ja ne mogu ništa, da li oni mogu, ne znam, ništa ne bi uradili, mi bi bili tu kao jedna lijepa družina. Nikad se ne zna", rekla je Zlata uz smijeh, prenosi Grand.

Podsjetimo, ona je otvoreno govorila o svom životu i priznala da je, nakon godina neprekidnog rada, došlo vrijeme da uspori i posveti se sebi.

Zlata Petrović

Pjevačica

