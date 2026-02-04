Zlata Petrović birala između Hasana i Peje, njen odgovor sve šokirao

Pjevačica Zlata Petrović gostovala je u emisiji „Amidži šou“ gd‌je je u igri „Ogovaraj ili jedi“ trebalo da odgovori na pitanje sa kojim bivšim mužem bi više voljela da dočeka starost - sa Hasanom Dudićem ili Zoranom Pejićem Pejom.

"Ko kaže da moram da biram, pa sa obojicom, daj da probamo i to. Ja ne mogu ništa, da li oni mogu, ne znam, ništa ne bi uradili, mi bi bili tu kao jedna lijepa družina. Nikad se ne zna", rekla je Zlata uz smijeh, prenosi Grand.

Podsjetimo, ona je otvoreno govorila o svom životu i priznala da je, nakon godina neprekidnog rada, došlo vrijeme da uspori i posveti se sebi.

Kako je istakla, iza nje je period u kojem je radila punim intenzitetom, zbog čega danas mašta o jednostavnijem i mirnijem životu.

"Radila sam 300 na sat i riješila sam neko vrijeme koje mi je ostalo, da taj ostatak života odem u jedan mali stan, da što manje brišem i da što manje perem. Hoću ostatak života da budem u malom stanu", rekla je ona.