Edita šokirala priznanjem kako je njena majka reagovala kad joj je javila da je trudna

Pjevačica Edita Aradinović progovorila je o trudnoći i otkrila kako je njena majka reagovala kada je saznala lijepe vijesti.

Naime, Edita je prvo uradila test za trudnoću, pa kada se uvjerila, onda je u ponoć napisala poruku svojoj mami.

"Kada sam saznala i ja sam tu uzela i napisala mami poruku, kad sam uradila već 3 testa, poslije trećeg sam napisala: 'Mamaaaa', a ona kaže: 'Šta je?'. 'Ja mislim da sam trudna.' I ona kaže: 'Ne lupaj, hajde", ispričala je Edita.

Ipak, na kraju Editina majka nije reagovala kako je pevačica očekivala.

"Ja provjerim još 2, 3 puta i slikam joj i napišem: 'Mama, ja sam trudna!'. I ona mi odgovori na to: 'Super, hajde, laku noć'. Ja ujutru silazim dole i ona kaže: 'Ajde fala k....' 'A da se zagrlimo?' 'Ajde, bre, nek si živa i zdrava...' Nije to bilo kao emotivno i to!", rekla je Edita, prenosi Telegraf.