Kebina bivša staje na ludi kamen?

Nekadašnja partnerka Dragana Kojića Kebe, tekstopisac Ljiljana Jevremović, kako se šuška, staje na ludi kamen!

Pronašla je čovjeka svog života, a riječ je o muškarcu kog već dugo poznaje, prenosi Telegraf.

Ljiljanu su uslikali u jednom tržnom centru u trenutku kada je došla da preuzme vjerenički prsten koji je čekao u jednoj poznatoj zlatari.

Upravo o tom detalju razgovarala je sa nekim telefonom i sve vrijeme je bila nasmijana.

Budući mladoženja je privatnik kojeg godinama poznaje, a koji joj je prije nekoliko mjeseci priznao svoja osjećanja.

Život Jevremovićeve, kako je i sama u više navrata isticala, podsjeća na pravi roman pun preokreta, dramatičnih poglavlja, ali i velikih pobjeda.

Svijet Majka koja je sa djecom bježala od smaka svijeta završila u pritvoru: Poznato gdje su djeca

Njen privatni život često je bio pod lupom javnosti, naročito nakon burnog odnosa sa pjevačem Draganom Kojićem Kebom, koji je godinama punio novinske stupce.