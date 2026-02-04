Kebina bivša staje na ludi kamen?

04.02.2026
Nekadašnja partnerka Dragana Kojića Kebe, tekstopisac Ljiljana Jevremović, kako se šuška, staje na ludi kamen!
Pronašla je čovjeka svog života, a riječ je o muškarcu kog već dugo poznaje, prenosi Telegraf.
Ljiljanu su uslikali u jednom tržnom centru u trenutku kada je došla da preuzme vjerenički prsten koji je čekao u jednoj poznatoj zlatari.
Upravo o tom detalju razgovarala je sa nekim telefonom i sve vrijeme je bila nasmijana.
Budući mladoženja je privatnik kojeg godinama poznaje, a koji joj je prije nekoliko mjeseci priznao svoja osjećanja.
Život Jevremovićeve, kako je i sama u više navrata isticala, podsjeća na pravi roman pun preokreta, dramatičnih poglavlja, ali i velikih pobjeda.
Njen privatni život često je bio pod lupom javnosti, naročito nakon burnog odnosa sa pjevačem Draganom Kojićem Kebom, koji je godinama punio novinske stupce.
