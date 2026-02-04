Logo
Kebina bivša staje na ludi kamen?

04.02.2026

10:21

Кебина бивша стаје на луди камен?

Nekadašnja partnerka Dragana Kojića Kebe, tekstopisac Ljiljana Jevremović, kako se šuška, staje na ludi kamen!

Pronašla je čovjeka svog života, a riječ je o muškarcu kog već dugo poznaje, prenosi Telegraf.

Ljiljanu su uslikali u jednom tržnom centru u trenutku kada je došla da preuzme vjerenički prsten koji je čekao u jednoj poznatoj zlatari.

Upravo o tom detalju razgovarala je sa nekim telefonom i sve vrijeme je bila nasmijana.

Budući mladoženja je privatnik kojeg godinama poznaje, a koji joj je prije nekoliko mjeseci priznao svoja osjećanja.

Život Jevremovićeve, kako je i sama u više navrata isticala, podsjeća na pravi roman pun preokreta, dramatičnih poglavlja, ali i velikih pobjeda.

Hapšenje, lisice

Svijet

Majka koja je sa djecom bježala od smaka svijeta završila u pritvoru: Poznato gdje su djeca

Njen privatni život često je bio pod lupom javnosti, naročito nakon burnog odnosa sa pjevačem Draganom Kojićem Kebom, koji je godinama punio novinske stupce.

Dragan Kojić Keba

Pjevač

