Rada Manojlović otkrila zašto ni ove godine ne planira udaju

Pink

04.02.2026

08:50

Рада Манојловић открила зашто ни ове године не планира удају

Pjevačica Rada Manojlović, koja je nedavno pazarila nekretninu, ističe da vjenčanje s Vladimirom Rankovićem ove godine nije na listi planova jer želi da se posveti nastupima i koncertima.

"Dečka i dalje krijem, tako mi prija. Našla sam onog pravog, ali ove godine neće biti svadbe, bacili smo se na koncerte. Kad bude došlo vrijeme za svadbu, znaćete. Ja sam, od momenta kada sam ušla u prvu vezu, stalno bila zauzeta. Ulazila sam iz veze u vezu i sve su bile duge i ozbiljne. Jedino sam prije ove veze pola godine bila sama. Nisam se trudila da nađem nekog samo kako ne bih osjetila samoću i eto, kada čovjek krene tako da razmišlja, desi se prava ljubav", navela je ona, prenosi Pink.

Dodala je da njenom partneru ne smeta pominjanje njenih bivših veza.

“Mom partneru ne smeta što se pominje Milanova i moja veza, pa ne bi ovoliko sve trajalo da mu nešto smeta kod mene. Skoro se pisalo: "Pomirili se Rada i Milan na tajnom putovanju u Las Vegasu." Narod koji ne zna da su to stare fotografije s turneje odmah je počeo da piše komentare: "Ova stvarno nije normalna, ne zna šta hoće", "Hvala Bogu, pomirili se", "Vrati se, Rado, Milanu, on ti je bio najbolji"... Kako vi znate šta je najbolje za mene”, upitala je.

Na pitanje šta zna da kuva, kazala je da je to grašak sa mnogo povrća i mesa.

"Nisam neka kuvarica, ali kada spremam, to bude dobro. Nemam ni vremena, a i lakše mi je da naručim hranu", dodala je.

