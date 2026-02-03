Logo
Zbog ugrožavanja emitovanja Elite, Mitrović sankcionisao dvije učesnice

Kurir

03.02.2026

17:56

0
Foto: Željko Mitrović/ YouTube

Jedno od osnovnih pravila rijalitija „Elita“ jeste da učesnici moraju aktivno da učestvuju u programu, jer se u suprotnom direktno ugrožava tok i opstanak samog formata. Upravo zbog nepoštovanja tog pravila, Veliki šef doneo je odluku da kazni učesnicu Milenu Kačavendu.

Naime, u Bijeloj kući je u tom trenutku bila u toku „Igra istine“, segment programa u kojem je učešće obavezno za sve stanare. Dok su se ostali takmičari nalazili za crnim stolom i učestvovali u igri, Milena se oglušila o pravila i prekinula svoje učešće.

Situacija je eskalirala u momentu kada je Marko Janjušević Janjuš pokušao da joj postavi pitanje, ali je Milena to odbila. Umjesto da se vrati za sto i nastavi igru, ona je vrijeme provodila u spavaćoj sobi, gdje je razgledala rođendanske poklone koje je dobila Rada Todorović.

marija kulic

Scena

Marija Kulić "udarila" na voditelja posle Miljanine diskvalifikacije: "Tužiće Milana Miloševića!"

Zbog tog postupka, Veliki šef je odlučio da sankcioniše obje učesnice, te im je oduzet nedjeljni honorar. Produkcija je još jednom stavila do znanja da se kršenje osnovnih pravila, naročito tokom obaveznih segmenata programa, neće tolerisati.

Kazna je izazvala različite reakcije među stanarima Bijele kuće, ali i među gledaocima, koji sa posebnom pažnjom prate svaki potez učesnika u najgledanijem rijalitiju.

Željko Mitrović

elita

Kazna

