Željko Mitrović otkrio kolike su plate na Pinku

Željko Mitrović, vlasnik i direktor Televizije Pink, gostovao je jutros u emisiji Novo jutro, gdje je govorio o aktuelnim poslovnim poduhvatima i stanju na domaćem medijskom tržištu, ali i drugim temama.

Tom prilikom osvrnuo se na trenutno stanje na njegovoj televiziji i na plate zaposlenih na Pinku.

On je otkrio koliko iznose, ali i čemu se nada u tekućoj godini:

Trenutno je prosječna plata 125.000, ali se nadamo da će tokom 2026. godine doći do 150.000.

Kontekst reorganizacije

Mitrovićeva izjava dolazi u kontekstu nedavne priče o otkazima na Pinku, o kojima je sam govorio u javnosti, ističući da su rezovi dio šire reorganizacije poslovanja i prilagođavanja tržišnim uslovima.

Kako je tada poručio, cilj je dugoročna stabilnost kompanije i jačanje finansijskog položaja zaposlenih, prenosi Telegraf.