Tea priznala zbog čega često plače: Uhvate me živci, sama šišam šiške

Tea Tairović otkrila je kakva joj je bila prethodna godina i šta očekuje u ovoj novoj.

Ona je priznala da joj je prethodna bila uspješna na svim poljima a onda otkrila zbog čega želi da ova godina traje bar dan duže.

"Želim jedan dan više u ovoj godini, da ne moram da se farbam sama i šišam šiške uhvate me živci. Ne znam da li to rade i druge žene. Redovno ošišam šiške i poslije plačem", rekla je kroz smijeh Tea.

Tea je priznala i da li plače i u kojim situacijama:

"Uglavnom plačem od sreće, a kad sam tužna onda budem ljuta."

