Tea priznala zbog čega često plače: Uhvate me živci, sama šišam šiške

Izvor:
Kurir
04.01.2026
14:08
Komentari:0
Tea Tairović otkrila je kakva joj je bila prethodna godina i šta očekuje u ovoj novoj.
Ona je priznala da joj je prethodna bila uspješna na svim poljima a onda otkrila zbog čega želi da ova godina traje bar dan duže.
"Želim jedan dan više u ovoj godini, da ne moram da se farbam sama i šišam šiške uhvate me živci. Ne znam da li to rade i druge žene. Redovno ošišam šiške i poslije plačem", rekla je kroz smijeh Tea.
Ostali sportovi
Oglasio se Entoni Džošua prvi put nakon teške nesreće
Tea je priznala i da li plače i u kojim situacijama:
"Uglavnom plačem od sreće, a kad sam tužna onda budem ljuta."
(Kurir)
Scena
5 h0
Scena
5 h0
Scena
6 h0
Scena
8 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu