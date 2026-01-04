Logo
Tea priznala zbog čega često plače: Uhvate me živci, sama šišam šiške

Izvor:

Kurir

04.01.2026

14:08

Теа признала због чега често плаче: Ухвате ме живци, сама шишам шишке

Tea Tairović otkrila je kakva joj je bila prethodna godina i šta očekuje u ovoj novoj.

Ona je priznala da joj je prethodna bila uspješna na svim poljima a onda otkrila zbog čega želi da ova godina traje bar dan duže.

"Želim jedan dan više u ovoj godini, da ne moram da se farbam sama i šišam šiške uhvate me živci. Ne znam da li to rade i druge žene. Redovno ošišam šiške i poslije plačem", rekla je kroz smijeh Tea.

Ентони Џошуа

Ostali sportovi

Oglasio se Entoni Džošua prvi put nakon teške nesreće

Tea je priznala i da li plače i u kojim situacijama:

"Uglavnom plačem od sreće, a kad sam tužna onda budem ljuta."

(Kurir)

