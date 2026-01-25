"Evropa mora da postavi crvene linije"

Grčki premijer Kirjakos Micotakis danas je izjavio da Evropa mora da ostane ujedinjena, da štiti međunarodno pravo i suverenitet svojih članica, kao u slučaju Danske i Grenlanda, i istovremeno naglasio da je važno održavati otvorene kanale saradnje sa SAD čak i u periodima napetosti, jasno ističući crvene linije.

U svojoj redovnoj nedeljnoj objavi na društvenim mrežama, on je rekao da Grčka radi na rješenjima koja jačaju multilateralizam, bezbjednost i stabilnost, ne kroz sukobe, već u dogovoru sa saveznicima.

Micotakis je dodao da Grčka podržava evropsku stratešku autonomiju kroz jaču odbranu i veću konkurentnost, i da aktivno djeluje u regionu Gaze i na Bliskom istoku, kao i u okviru EU i Savjeta bezbjednosti UN.

Što se tiče unutrašnjih prioriteta, on je naveo da Grčka planira niz reformi za 2026. godinu, koje obuhvataju 30 reformi i projekata, 10 ključnih zakonskih intervencija u svim važnim oblastima politike - od podrške prihodima i borbe protiv duboke države, do modernizacije zdravstvenog sistema i javnog školstva, reforme urbanizma i jačanja nacionalne odbrane i civilne zaštite.