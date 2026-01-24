Logo
Large banner

Tramp o Grenlandu: Imaćemo sve što želimo

24.01.2026

20:33

Komentari:

0
Америка након 80 година напустила Свјетску здравствену организацију, одлуком Доналда Трампа САД су изашле из СЗО
Foto: Tanjug/AP/Evan Vucci

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, izjavio je da planira steći kontrolu nad teritorijom na Grenlandu gd‌je se nalaze američke baze, preuzimajući vlasništvo nad tim područjima.

"Da”, rekao je za Post u ekskluzivnom intervjuu u Ovalnom kabinetu u petak.

"Imaćemo sve što želimo. Vodimo neke zanimljive razgovore", dodao je.

Predsjednik je mjesecima vršio pritisak na Dansku da preda cijelo ostrvo, naglašavajući da je "ništa manje od vlasništva" prihvatljivo. Njegova želja za Grenlandom dominirala je većim dijelom njegovog putovanja u Davos ove sedmice, a nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom (Mark Rutte), Tramp je objavio da postoji "okvir" za sporazum.

Jedan od prijedloga koji se razmatra ne bi uključivao potpuno američko vlasništvo, već bi omogućio američki "suverenitet" nad vojnim bazama na ostrvu, uključujući svemirsku bazu Pitufik (Thule Air Base). Model bi bio sličan sporazumu o "suverenoj baznoj zoni" na Kipru, gd‌je se britanske vojne baze smatraju britanskom teritorijom, potvrdio je izvor blizak The Post-u.

Američki zvaničnici izrazili su zabrinutost da bi pristup američke vojske ostrvu mogao biti ograničen ili ukinut ako Grenland stekne nezavisnost. Ovo područje ima ključnu ulogu za nacionalnu sigurnost u Arktiku. Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen (Jens-Frederik Nielsen) izjavio je u četvrtak da nije za davanje suvereniteta američkim vojnim bazama.

- Suverenitet je crvena linija - rekao je.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Grenland

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

умро Мирослав Стојиљковић Мегер

Scena

Preminuo čuveni jugoslovenski harmonikaš

2 h

0
Грчка: Заплијењено скоро 180 килограма дроге

Svijet

Grčka: Zaplijenjeno skoro 180 kilograma droge

2 h

0
Божићно село: Изненадна љубав

Emisije

Božićno selo: Iznenadna ljubav

2 h

0
Саобраћајна несрећа Живинице, осморо повријеђених повријеђено

Hronika

Teška saobraćajna nesreća u BiH: Osam osoba povrijeđeno

3 h

0

Više iz rubrike

Грчка: Заплијењено скоро 180 килограма дроге

Svijet

Grčka: Zaplijenjeno skoro 180 kilograma droge

2 h

0
Захарова о украјинским нападима на медицинско особље: Варварски злочин Кијева у дану преговора

Svijet

Zaharova o ukrajinskim napadima na medicinsko osoblje: Varvarski zločin Kijeva u danu pregovora

4 h

0
Екипа хитне помоћи погинула у нападу дрона у Херсонској области

Svijet

Ekipa hitne pomoći poginula u napadu drona u Hersonskoj oblasti

4 h

0
Упуцана још једна особа у Минеаполису, упуцали је агенти ИЦЕ

Svijet

Objavljen uznemirujući snimak: Federalni agenti ponovo upucali osobu u Minesoti

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

56

Novi snimak brutalnog ubistva u Mineapolisu: Evo što se dogodilo prije nego što su agenti zapucali

21

42

Naredni Đokovićev protivnik ima jaku vezu sa Srbijom, a Nole mu je uzor

21

36

Pronađena strankinja koja se izgubila u Gacku, auta još nema

21

28

U Egejskom moru pronađeno tijelo dječaka (4)

21

26

Princ se razvodi nakon 25 godina braka

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner