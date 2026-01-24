Tramp o Grenlandu: Imaćemo sve što želimo

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, izjavio je da planira steći kontrolu nad teritorijom na Grenlandu gd‌je se nalaze američke baze, preuzimajući vlasništvo nad tim područjima.

"Da”, rekao je za Post u ekskluzivnom intervjuu u Ovalnom kabinetu u petak.

"Imaćemo sve što želimo. Vodimo neke zanimljive razgovore", dodao je.

Predsjednik je mjesecima vršio pritisak na Dansku da preda cijelo ostrvo, naglašavajući da je "ništa manje od vlasništva" prihvatljivo. Njegova želja za Grenlandom dominirala je većim dijelom njegovog putovanja u Davos ove sedmice, a nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom (Mark Rutte), Tramp je objavio da postoji "okvir" za sporazum.

Jedan od prijedloga koji se razmatra ne bi uključivao potpuno američko vlasništvo, već bi omogućio američki "suverenitet" nad vojnim bazama na ostrvu, uključujući svemirsku bazu Pitufik (Thule Air Base). Model bi bio sličan sporazumu o "suverenoj baznoj zoni" na Kipru, gd‌je se britanske vojne baze smatraju britanskom teritorijom, potvrdio je izvor blizak The Post-u.

Američki zvaničnici izrazili su zabrinutost da bi pristup američke vojske ostrvu mogao biti ograničen ili ukinut ako Grenland stekne nezavisnost. Ovo područje ima ključnu ulogu za nacionalnu sigurnost u Arktiku. Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen (Jens-Frederik Nielsen) izjavio je u četvrtak da nije za davanje suvereniteta američkim vojnim bazama.

- Suverenitet je crvena linija - rekao je.