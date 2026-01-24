Logo
Teška saobraćajna nesreća u BiH: Osam osoba povrijeđeno

Izvor:

Radio Sarajevo

24.01.2026

20:10

Саобраћајна несрећа Живинице, осморо повријеђених повријеђено
Foto: Radio Sarajevo

Teška saobraćajna nesreća desila se večeras, 24. januara, na području Tuzlanskog kantona, na putu na putu Dubrave - Živinice.

Kako je potvrđeno za Radio Sarajevo od dežurne operativne Uprave policije MUP-a TK, u nesreći je povrijeđeno osam osoba.

Несрећа Живинице
Nesreća Živinice

"Nesreća se desila oko 18:45 sati. Učestovala su dva vozila, povrijeđeno je osam osoba, stepen povreda još uvijek nije poznat", potvrđeno je za portal Radiosarajevo.ba iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Na mjestu nesreće se nalaze policijski službenici kao i vozilo hitne pomoći.

потрес

Društvo

Građani ponovo prijavljuju podrhtavanje, EMSC nema podatak: "Nešto se gadno sprema..."

U toku su uviđajne radnje, nakon kojih će biti poznato više informacija o okolnostima nesreće.

Na ovoj dionici puta saobraćaj se odvija otežano.

Saobraćajna nesreća

Živinice

