Teška saobraćajna nesreća u BiH: Osam osoba povrijeđeno

Izvor:
Radio Sarajevo
24.01.2026
20:10
Komentari:0
Teška saobraćajna nesreća desila se večeras, 24. januara, na području Tuzlanskog kantona, na putu na putu Dubrave - Živinice.
Kako je potvrđeno za Radio Sarajevo od dežurne operativne Uprave policije MUP-a TK, u nesreći je povrijeđeno osam osoba.
"Nesreća se desila oko 18:45 sati. Učestovala su dva vozila, povrijeđeno je osam osoba, stepen povreda još uvijek nije poznat", potvrđeno je za portal Radiosarajevo.ba iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
Na mjestu nesreće se nalaze policijski službenici kao i vozilo hitne pomoći.
U toku su uviđajne radnje, nakon kojih će biti poznato više informacija o okolnostima nesreće.
Na ovoj dionici puta saobraćaj se odvija otežano.
