Horor kod Banjaluke: Otac hapšen zbog obljube kćerki, pritvorena i majka

Autor:

Ognjen Matavulj

24.01.2026

16:13

отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka
Foto: ATV

Muškarac (49) iz okoline Banjaluke uhapšen je zbog stravičnog slučaja pedofilije u kojem su žrtve, kako se sumnja, bile njegove kćerke stare šest i osam godina, saznaje ATV.

Otac monstrum uhapšen je sredinom januara nakon što su istražni organi došli do dokaza da je seksualno zlostavljao obje kćerke. Zajedno s njim uhapšena je i njegova supruga, odnosno majka djevojčica zbog sumnje da je znala za zlostavljanje, ali ništa nije učinila da to spriječi ili prijavi...

Uhapšena i majka

Istragu vode PU Banjaluka i Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci po čijem nalogu su 49-godišnji muškarac i njegova 36-godišnja supruga uhapšeni. Na prijedlog tužilaštva Okružni sud u Banjaluci je oboma odredio jednomjesečni pritvor.

Prema saznanjima ATV-a ocu se na teret stavlja da je počinio krivično djelo obljube nad djetetom mlađim od 15 godina. Zajedno sa suprugom osumnjičen je i za zapuštanje i zlostavljanje kćerki jer, kako saznajemo, djecu uopšte nisu upisali u školu, iako je starija već trebala da ide u treći razred.

Živi i radi na relaciji Banjaluka - Njemačka

Nezvanično saznajemo da je osumnjičeni 49-godišnjak visokoobrazovana osoba koja živi i radi na relaciji Banjaluka - Njemačka.

Radi zaštite žrtava u tužilaštvu i policiji nisu željeli da otkrivaju bilo kakve informacije o ovom monstruoznom slučaju. Nakon hapšenja roditelja, djeca su smještena na sigurno i s njima radi stručni tim.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

