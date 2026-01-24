Logo
Вјероучитељ Мустафа Хрустанбеговић осумњичен за дјечију порнографију, окушао се и у политици

Агенције

24.01.2026

11:28

1
Фото: АТВ

Током протекле седмице су полицијски службеници Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске ухапсили Мустафу Хрустанбеговића из Јање због сумње да је починио кривично дјело Искориштавање дјеце за порнографију.

Хрустанбеговић је рођен 1984. године у Бијељини, а тренутно живи у насељу Јања.

Ухапшен због порнографије Бијељина

Хроника

Детаљи акције МУП-а Српске: Вјероучитељ ухапшен због врбовања дјеце за порнографију

Ухапшен је у акцији "Систем" по наредби надлежног суда, а на основу захтјева тужилаштва које вјерује да има чврсте доказе против њега да је починио кривично дјело.

Полиција је претресла кућу у којој живи приликом чега су привремено одузели рачунаре, мобилне телефоне, меморијске картице и друге уређаје за чување дигиталних података.

Хрустанбеговић је осумњичен да је у претходном периоду путем интернета посјећивао странице које садрже материјале са фотографијама дјечије порнографије, те да је преузимао фотографије и видеоснимке. Такође се наводи да је путем друштвених мрежа и апликација за комуникацију увозио и дистрибуисао поменути садржај. Сумња се и да је преко друштвених мрежа врбовао дјецу, наводећи их на израду садржаја дјечије порнографије.

Истрага у овом предмету је у току, Хрустанбеговић је на криминалистичкој обради, након чега ће бити донесене даље тужилачке одлуке о томе да ли треба ићи у притвор или су довољне мјере забране.

Ко је ухапшени Хрустанбеговић

Како су медији писали ријеч о магистру педагогије, вјероучитељу у више школа у Јањи и Бијељини те предсједнику џематског одбора Атик џамије у Јањи, што је додатно шокирало јавност.

Сада је познато и да се Хрустанбеговић окушао и у политици, с обзиром на то да је био кандидат Народа и правде за одборника у Скупштини Града Бијељина на Локалним изборима 2020. године. Он је као члан НиП-а био на заједничкој листи "СДА-НиП", која је те године формирана у Бијељини.

Локални портал Дешавања у Бијељини наводи и да је Хрустанбеговић био активан у невладином сектору кроз организацију ЛАГ, учествујући на семинарима и обукама из области писања пројеката по стандардима Европске уније.

"Заједно са Меџлисом Исламске заједнице Јања учествовао је у изради елабората и отварању дјечије играонице "Вилдан", гдје је био и први управник. У том периоду био је на мастер студију из области религијске едукације, ожењен и отац двоје дјеце", пишу Дешавања у Бијељини.

Мустафа Хрустанбеговић

Бијељина

ухапшен вјероучитељ

Коментари (1)
