АТВ сазнаје: Ухапшен Јован Делић, претреси на више локација

АТВ

23.01.2026

18:28

Ухапшен Јован Делић
Јован Делић из Требиња ухапшен је данас у акцији полиције, а извршен је претрес на више локација на подручју Бијељине, Билеће и Требиња, сазнаје АТВ.

"Полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске у сарадњи са припадницима полицијских управа Бијељина и Требиње данас су у оквиру оперативних активности на пољу сузбијања трговине наркотицима извршили претресе локација и возила на подручју Бијељине, Билеће и Требиња које користи лице Ј. Д. из Требиња.

Том приликом је приликом претреса пронађено и одузето око 215 грама опојне дроге кокаин и 6.850 евра и мобилни телефон, а наведено лице је лишено слободе", речено је из МУП-а Републике Српске.

Процјењује се да је улична вриједност одузете дроге око 16.000 евра.

Делић ће након криминалистичке обраде бити предат у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, под чијим се надзором предузимају све мјере и радње.

Јован Делић

МУП Републике Српске

