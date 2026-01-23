Logo
Четворо опљачкано у Братунцу, ухапшени мјештани

23.01.2026

09:08

Фото: Pexels

Припадници Полицијске станице Братунац су јуче, у четвртак, 22. јануара, ухапсили мјештане С.Б. и Р.М., а терете их да су опљачкали четворицу Палестинаца.

"Осумњичени су да су истог дана, на подручју општине Братунац, зауставили и физички напали четири лица афроазијског поријекла, држављане Палестине, те им украли одређену количину новца. Оштећени су се ради указивања љекарске помоћи јавила у Дом здравља Братунац", речено је из полиције.

Судија наредио претрес

На основу наредбе судије за претходни поступак Основног суда у Сребреници, а уз претходну сагласност поступајућег тужиоца, осумњичени су претресени. Како је речено из полиције, пронађени су предмети који се могу довести у везу са разбојништвом.

Један био пијан

Након хапшења, осумњичени су алкотестирани, те је код С.Б. утврђено 1,90 g/kg алкохола.

"Он је том приликом добровољно предао један ПВЦ пакетић са прахом који асоцира на спид, бруто масе један грам", казали су из полиције.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. У току је рад на документовању кривичног д‌јела, преносе Независне.

