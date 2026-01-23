Logo
Ужас: Претукли младића (20) због дуга

Извор:

Индекс

23.01.2026

21:40

Коментари:

0
Ужас: Претукли младића (20) због дуга
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Полицијски службеници Полицијске станице Задар завршили су кривичну истрагу над деветнаестогодишњим мушкарцем и малољетником због сумње да су учествовали у тучи и извршили незаконито наплаћивање на штету двадесетогодишњег мушкарца.

Инцидент се догодио 19. јануара у вечерњим сатима на ширем подручју Задра, када су двојица осумњичених физички напала двадесетогодишњег мушкарца због дуга према деветнаестогодишњаку и украла му мобилни телефон.

Задобио тешке повреде

Нападнути младић је након напада потражио медицинску помоћ у болници у Задру, гдје је утврђено да је задобио тешке телесне повреде. Он је потом пријавио инцидент полицији. Полиција је спровела кривичну истрагу, која је довела до сумње да је деветнаестогодишњак за кривична дјела учешћа у тучи и незаконитог прикупљања новца.

Ilu-električna-cigareta-vejp-050925

Друштво

Опасније од пушења: Погледајте шта се дешава вашем тијелу након "вејпа"

За учешће у тучи сумњичи се малољетник. Након завршене истраге, обојица су предати притворском надзорнику Полицијске управе Задар, а против њих су поднијете одговарајуће кривичне пријаве надлежном државном тужилаштву.

(индекс)

