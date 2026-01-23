Logo
Ужас: Ухапшен дједа због сумње на обљубу над малољетном унуком

Телеграф

23.01.2026

21:52

Ужас: Ухапшен дједа због сумње на обљубу над малољетном унуком
Полиција на територији Београда ухапсила је Г. М. (57) због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело обљуба над дјететом.

Жртва обљубе је његова унука (14) која је изјаве дјела у присуству мајке.

Осумњиченом је одређено полицијско задржавање до 48 сати, у ком року ће бити приведен на саслушање.

Према незваничним информацијама, сумња се да је деда ово тешко кривично дјело над унуком извршио у више наврата.

Истрагу води Више јавно тужилаштво

Случај је преузело Више јавно тужилаштво у Београду, које ће спровести даљу истрагу. Будући да је жртва малољетница, истражни органи ће предузети све мјере како би се заштитио интегритет дјетета, а исказ ће бити узет уз присуство стручних лица и психолога.

Запријећене казне

Кривични законик Србије за обљубу над дјететом предвиђа изузетно строге санкције. За најтеже облике овог дјела, посебно када постоји сродство или злоупотреба положаја, запријећена је казна затвора од најмање 10 година или доживотни затвор.

Све надлежне службе, укључујући и Центар за социјални рад, укључене су у пружање подршке и заштите жртви од самог тренутка пријаве.

(Телеграф)

