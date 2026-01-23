Сарајево у самом свјетском врху, али не по добром

23.01.2026
21:39
Коментари:0
Сарајево је вечерас други град у свијету по загађености ваздуха, показују подаци с веб странице IQAir, а квалитет ваздуха износи 260 и означен је као “нездрав”.
На првом мјесту је главни град Бангладеша, Дака, чији квалитет ваздуха износи 296.
На листи су и Делхи, Колката, Краков, Лахоре, Катманду и Каиро.
Према подацима IQAir-a, главни узроци лошег квалитета ваздуха у Сарајеву укључују кућна ложишта, географски положај, емисије из индустрије и возила те температурне инверзије.
Влада Кантона Сарајево јуче је због погоршања квалитета зрака прогласила епизоду “Упозорење” за градско подручје Сарајева, Илиџе, Вогошће, Илијаша и Хаџића.
"Након краткотрајног побољшања, у протекла два дана забиљежен је поновни раст концентрација загађујућих материја, прије свега лебдећих честица ПМ10. Просјечне дневне концентрације ПМ10 на свим аутоматским мјерним станицама у Кантону Сарајево биле су изнад прага за епизоду ‘Упозорење’, а од јутрос на појединим локацијама биљеже се вриједности преко 200 µg/m³", саопштено је.
