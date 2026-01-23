Logo
Large banner

Сарајево у самом свјетском врху, али не по добром

23.01.2026

21:39

Коментари:

0
Сарајево смог магла
Фото: Anadoly Agency

Сарајево је вечерас други град у свијету по загађености ваздуха, показују подаци с веб странице IQAir, а квалитет ваздуха износи 260 и означен је као “нездрав”.

На првом мјесту је главни град Бангладеша, Дака, чији квалитет ваздуха износи 296.

На листи су и Делхи, Колката, Краков, Лахоре, Катманду и Каиро.

Према подацима IQAir-a, главни узроци лошег квалитета ваздуха у Сарајеву укључују кућна ложишта, географски положај, емисије из индустрије и возила те температурне инверзије.

Влада Кантона Сарајево јуче је због погоршања квалитета зрака прогласила епизоду “Упозорење” за градско подручје Сарајева, Илиџе, Вогошће, Илијаша и Хаџића.

"Након краткотрајног побољшања, у протекла два дана забиљежен је поновни раст концентрација загађујућих материја, прије свега лебдећих честица ПМ10. Просјечне дневне концентрације ПМ10 на свим аутоматским мјерним станицама у Кантону Сарајево биле су изнад прага за епизоду ‘Упозорење’, а од јутрос на појединим локацијама биљеже се вриједности преко 200 µg/m³", саопштено је.

Подијели:

Тагови:

Сарајево

zagađenje vazduha

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ко је син Данила Лазовића? Успјешан спортиста, има тетоважу са очевим ликом на рамену

Сцена

Ко је син Данила Лазовића? Успјешан спортиста, има тетоважу са очевим ликом на рамену

3 ч

0
Električna cigareta, vejp, pušač

Друштво

Опасније од пушења: Погледајте шта се дешава вашем тијелу након "вејпа"

3 ч

0
Завршена прва рунда преговора Русије, Украјине и САД у Абу Дабију, огласио се Зеленски

Свијет

Завршена прва рунда преговора Русије, Украјине и САД у Абу Дабију, огласио се Зеленски

3 ч

0
Извучене двије лото шестице вриједне скоро 39.000 КМ

Друштво

Извучене двије лото шестице вриједне скоро 39.000 КМ

3 ч

0

Више из рубрике

Električna cigareta, vejp, pušač

Друштво

Опасније од пушења: Погледајте шта се дешава вашем тијелу након "вејпа"

3 ч

0
Извучене двије лото шестице вриједне скоро 39.000 КМ

Друштво

Извучене двије лото шестице вриједне скоро 39.000 КМ

3 ч

0
Лото / Лутрија

Друштво

Лото резултати 7. коло: Извучени бројеви и Џокер комбинација

3 ч

0
Минић одговорио мљекарима: Ултиматум упућен путем медија није захтјев за разговор

Друштво

Минић одговорио мљекарима: Ултиматум упућен путем медија није захтјев за разговор

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

06

Историјски преокрет Партизана – од минус 27 до продужетка и побједе!

23

03

Трамп: Изабрали су Кину која би их појела у року од годину дана

22

55

Бројни грађани у БиХ пријавили подрхтавање

22

51

Велики проблем: Србија у финалу без капитена Николе Јакшића?

22

48

Да ли постоји „тамни кисеоник“ на океанском дну и зашто?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner