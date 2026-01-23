Logo
Ко је син Данила Лазовића? Успјешан спортиста, има тетоважу са очевим ликом на рамену

Ко је син Данила Лазовића? Успјешан спортиста, има тетоважу са очевим ликом на рамену
Фото: Youtube

Син легендарног глумца Данила Лазовића, Вук Лазовић, изградио је успјешну спортску каријеру.

Његов славни отац преминуо је 2006. године, а Вук се од тада труди да очува породично име и вриједности које је наслиједио.

Ко је Вук?

Рођен 1988. године у Београду, Вук је од малих ногу показивао интересовање за спорт. Рукомет је постао његова страст, а каријеру је започео у Партизану.

Касније је играо у иностранству, укључујући Јужну Кореју и Кувајт, гдје тренутно живи и ради.

Иако је имао прилику да игра за репрезентацију Србије, одлучио је да обуче дрес Црне Горе, објашњавајући да такав позив из Србије никада није добио.

"Рођен сам у Београду, отац ми је из Бродарева, Србин, мајка ми је са Цетиња. Имам родбину у Црној Гори", рекао је Вук у једном интервјуу, објашњавајући своју одлуку да игра за црногорску репрезентацију.

Син Данила Лазовића
Син Данила Лазовића

Вук је прије десет година оженио словеначку рукометашицу Барбару Варлец, с којом има сина Луку.

Њихова љубавна прича почела је 2009. године у Зајечару, гдје су се упознали док су обоје играли рукомет. Вјенчали су се на Авали, уз присуство породице и пријатеља, а организацију је преузела Вукова сестра Јелена. Њихова породична база данас је у Подгорици.

Стално му недостаје отац

Вук често истиче колико му недостаје отац Данило, посебно у важним тренуцима попут вјенчања.

"Отац ми је истетовиран на рамену. Цијели живот се трудим да његово име не обрукам. Мислим да нисам и никада га нећу обрукати," рекао је емотивно након вјенчања.

