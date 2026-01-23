Užas: Uhapšen djeda zbog sumnje na obljubu nad maloljetnom unukom

Policija na teritoriji Beograda uhapsila je G. M. (57) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo obljuba nad djetetom.

Žrtva obljube je njegova unuka (14) koja je izjave djela u prisustvu majke.

Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti priveden na saslušanje.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je deda ovo teško krivično djelo nad unukom izvršio u više navrata.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo

Slučaj je preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje će sprovesti dalju istragu. Budući da je žrtva maloljetnica, istražni organi će preduzeti sve mjere kako bi se zaštitio integritet djeteta, a iskaz će biti uzet uz prisustvo stručnih lica i psihologa.

Zaprijećene kazne

Krivični zakonik Srbije za obljubu nad djetetom predviđa izuzetno stroge sankcije. Za najteže oblike ovog djela, posebno kada postoji srodstvo ili zloupotreba položaja, zaprijećena je kazna zatvora od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor.

Sve nadležne službe, uključujući i Centar za socijalni rad, uključene su u pružanje podrške i zaštite žrtvi od samog trenutka prijave.

