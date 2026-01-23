Tiktoker prijavljen tužilaštvu jer se predstavljao kao policajac

Policija Tulanskog kantona podnijela je izvještaj Kantonalnom tužilaštvu protiv A.Z. (43) iz Tinje kod Srebrenika koji je na društvenoj mreži snimalo sadržaje lažno se predstavljajući kao policijski službenik.

Policija je utvrdila da navedeno lice objavljuje različite neprimjerene sadržaje na "Tiktoku", koristeći raznu elektronsku opremu i predmete i oznake službenog lica, lažno se predstavljajući kao kantonalni policijski službenik, saopšteno je danas iz Uprave policije Tuzlanskog kantona.

U saopštenju je navedeno da su pripadnici Policijske uprave Srebrenik preduzeli niz radnji i identifikovali A.Z. nakon što su postupili po saznanjima da nepoznato lice u policijskoj uniformi na "Tiktoku" sa profila "Hodža hit, dr Hoks" objavljuje sadržaje zbog kojih je dio javnosti stekao pogrešnu sliku da je riječ o policajcu.

Svijet Unuk poznatog biznismena teško povrijeđen tokom pravljenja čvaraka

Policija je preduzela potrebne radnje pod nadzorom tuzlanskog Kantonalnog tužilaštva, a A.Z. je osumnjičen za krivično djelo lažno predstavljanje.