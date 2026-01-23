Logo
Podnesen izvještaj OJT zbog lažne dojave o bombi

Izvor:

ATV

23.01.2026

14:40

Policijski službenici PU Banjaluka, podnijeli su danas Okružnom javnom tužilaštvu, Izvještaj protiv M.R. iz Gradiške, zbog postojanja osnova sumnje da je uputio lažno prijavio bombu u ugostiteljskom objektu u Banjaluci.

Kako navode iz policije, on se tereti da je počinio krivično djelo "Lažno prijavljivanje krivičnog djela".

Hronika

Napao sugrađanina pa mu polupao auto

M.R. se sumnjiči se da je 28. decembra prošle godine oko 03:20 časova putem telefona prijavilo da je u ugostiteljskom objektu u Banjaluci postavljena bomba, a nakon preduzetih mjera i radnji i izvršenog protivdiverzionog pregleda utvrđeno je da se radi o lažnoj prijavi.

