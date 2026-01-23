Logo
Large banner

Djed uhapšen zbog sumnje da je obljubio unuku

Izvor:

Informer

23.01.2026

11:15

Komentari:

0
Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje
Foto: Unsplash

Policija na teritoriji Beograda uhapsila je G. M. (57) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo obljuba nad djetetom.

Žrtva je njegova unuka (14) koja je izjave djela u prisustvu majke.

Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti priveden na saslušanje.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je djed ovo teško krivično delo nad unukom izvršio u više navrata.

Slučaj je preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje će sprovesti dalju istragu. Budući da je žrtva maloletno lice, istražni organi će preduzeti sve mere kako bi se zaštitio integritet djeteta, a iskaz će biti uzet uz prisustvo stručnih lica i psihologa.

илу-стомак-26092025

Savjeti

Želite se riješiti sala? Svako jutro na prazan stomak pijte jedan napitak

Krivični zakonik Srbije za obljubu nad djetetom predviđa izuzetno stroge sankcije. Za najteže oblike ovog djela, posebno kada postoji srodstvo ili zloupotreba položaja, zaprijećena je kazna zatvora od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor.

Sve nadležne službe, uključujući i Centar za socijalni rad, uključene su u pružanje podrške i zaštite žrtvi od samog trenutka prijave, prenosi Informer.

Podijeli:

Tagovi:

seksualno zlostavljanje

djed

Silovanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Društvo

Pljuštale kazne za pješake u Banjaluci

1 h

1
Желите се ријешити сала? Свако јутро на празан стомак пијте један напитак

Savjeti

Želite se riješiti sala? Svako jutro na prazan stomak pijte jedan napitak

1 h

0
Преврнут аутомобил у Осијеку

Region

Sletjeli sa puta, pa se zakucali u beton: Vatrogasci sjekli automobil da izvuku troje mladih

1 h

0
Душко Тошић није насилно ушао у стан Јелена Карлеуше, огласио се адвокат који каже да је стан и његов

Scena

Detalji razvoda Tošića i Karleuše: Koliko Duško plaća alimentaciju

1 h

0

Više iz rubrike

Lisice zatvor pritvor

Hronika

Hapšenje u Sarajevu: Pronađeni droga, oružje i municija

1 h

0
Тинејџер пронађен у олупини аута, боре му се за живот

Hronika

Tinejdžer pronađen u olupini auta, bore mu se za život

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Blagajnica godinama uzimala pare od penzija: Milione stavila u džep

1 h

0
Девојка није избодена, ево шта се заиста десило

Hronika

Devojka nije izbodena, evo šta se zaista desilo

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

14

Zbog problema sa grijanjem u trebinjskim srednjim školama skraćeni časovi

12

03

Ako svakog dana pojedete jednu mandarinu, organizam će se preporoditi

11

50

Evo kako da za 5 minuta oslobodite memoriju i ubrzate telefon

11

47

Sve izraženiji trend odgađanja braka

11

36

Objavljene nove cijene goriva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner