Sletjeli sa puta, pa se zakucali u beton: Vatrogasci sjekli automobil da izvuku troje mladih

23.01.2026
11:07
Komentari:0
Troje mladih čudom je preživjelo tešku saobraćajnu nesreću na putu između Osijeka i Tenje u petak, 23. januara oko 2 časa ujutro.
Automobil, koji je sletio u kanal, potpuno je uništen, a kako bi iščupali troje povrijeđenih, osječki vatrogasci morali su sjeći auto.
Hronika
Hapšenje u Sarajevu: Pronađeni droga, oružje i municija
Prema pisanju hrvatskih medija, devetnaestogodišnja žena za volanom nije prilagodila brzinu stanju na putu, usljed čega je prešla u suprotnu traku, sletjela s puta, a auto je udario u betonski temelj.
Ženu su alkotestirali, a nije bila pod uticajem alkohola i bila je vezana, potvrdila je osječko-baranjska policija za "Glas Slavonije".
U autu su bili saputnici (22 i 23), a ljekarsku pomoć pružili su im u KBC-u Osijek.
Kako je karoserija automobila od prevrtanja i udara u betonsko postolje bila potpuno uništena i deformisana, vatrogasci su rezanjem vrata i metalnih dijelova dolazili do povrijeđenih.
Svijet
Amerika napustila SZO, stručnjaci u strahu
Saobraćaj je za vrijeme izvlačenja bio prekinut.
Najnovije
Najčitanije
12
14
12
03
11
50
11
47
11
36
Trenutno na programu