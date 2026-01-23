Logo
Sletjeli sa puta, pa se zakucali u beton: Vatrogasci sjekli automobil da izvuku troje mladih

23.01.2026

11:07

Преврнут аутомобил у Осијеку
Foto: JVP Osijek/Facebook/Screenshot

Troje mladih čudom je preživjelo tešku saobraćajnu nesreću na putu između Osijeka i Tenje u petak, 23. januara oko 2 časa ujutro.

Automobil, koji je sletio u kanal, potpuno je uništen, a kako bi iščupali troje povrijeđenih, osječki vatrogasci morali su sjeći auto.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

Hapšenje u Sarajevu: Pronađeni droga, oružje i municija

Prema pisanju hrvatskih medija, devetnaestogodišnja žena za volanom nije prilagodila brzinu stanju na putu, usljed čega je prešla u suprotnu traku, sletjela s puta, a auto je udario u betonski temelj.

Urađen alkotest, povrijeđeni saputnici

Ženu su alkotestirali, a nije bila pod uticajem alkohola i bila je vezana, potvrdila je osječko-baranjska policija za "Glas Slavonije".

U autu su bili saputnici (22 i 23), a ljekarsku pomoć pružili su im u KBC-u Osijek.

Kako je karoserija automobila od prevrtanja i udara u betonsko postolje bila potpuno uništena i deformisana, vatrogasci su rezanjem vrata i metalnih dijelova dolazili do povrijeđenih.

Доналд Трамп

Svijet

Amerika napustila SZO, stručnjaci u strahu

Saobraćaj je za vrijeme izvlačenja bio prekinut.

