Tinejdžer pronađen u olupini auta, bore mu se za život

Izvor:

Informer

23.01.2026

10:52

Тинејџер пронађен у олупини аута, боре му се за живот
Foto: ATV

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se juče oko 19 časova u selu Skela kod Obrenovca u kojoj je teško povrijeđen tinejdžer (16).

Mladić je u trenutku saobraćajne nesreće bio sam u automobilu marke ''alfa romeo''.

"Pokušao je da obiđe automobil koji je bio ispred njega, ali je valjda od brzine i klizavog puta izgubio kontrolu nad kolima, udario u drvo koje ga je odbacilo udesno, usled čega je pao u kanal", priča nam očevidac i dodaje:

"Našli su ga na zadnjem sedištu. Ima teške povrede, krvarenje pluća, prelom grudnog koša, u besvjesnom je stanju i bore mu se za život. Tuga."

Od vozila nije ostalo ništa, delovi su rasuti po putu, a scene su jezive.

