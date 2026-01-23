Logo
Large banner

Potpuni zastoj na auto-putu: Na istom mjestu čak četiri udesa

Izvor:

Telegraf

23.01.2026

09:02

Komentari:

0
Потпуни застој на ауто-путу: На истом мјесту чак четири удеса
Foto: Tanjug

Na auto-putu u pravcu ka Novom Sadu, na potezu između Nove i Stare Pazove, dogodila su se čak četiri udesa.

Kako saznaje Telegraf.rs, kod Stare Pazove ima veliki broj prevrnutih kamiona i automobila.

laboratorija

Zdravlje

Šta je CRP i koja vrijednost je normalna?

Za sada nisu poznati detalji saobraćajnih nezgoda, kao ni da li ima povrijeđenih.

Ipak, formirane su višekilometarske kolone.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

Srbija

prevrnut automobil

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ако патите од несанице, послужите се овим бакиним триком: Спаваћете као беба

Savjeti

Ako patite od nesanice, poslužite se ovim bakinim trikom: Spavaćete kao beba

3 h

0
Ђоковић у идеалном термину

Tenis

Đoković u idealnom terminu

3 h

0
Ингрид пустоши Француску: Вјетар носи све пред собом, таласи као зграде

Svijet

Ingrid pustoši Francusku: Vjetar nosi sve pred sobom, talasi kao zgrade

3 h

0
Ове двије државе очекују температуре до -46 степени

Svijet

Ove dvije države očekuju temperature do -46 stepeni

3 h

0

Više iz rubrike

Полиција аутомобил

Hronika

Teška nesreća u BiH: Saobraćaj potpuno obustavljen, ima povrijeđenih

3 h

0
Дјевојка обливена крвљу улетила у болницу: Полицији открила ко је нападач

Hronika

Djevojka oblivena krvlju uletila u bolnicu: Policiji otkrila ko je napadač

4 h

0
Двије дјевојке повријеђене у саобраћајној несрећи

Hronika

Dvije djevojke povrijeđene u saobraćajnoj nesreći

5 h

0
Заплијењена четири и по килограма кокаина, ухапшен Которанин

Hronika

Zaplijenjena četiri i po kilograma kokaina, uhapšen Kotoranin

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

14

Zbog problema sa grijanjem u trebinjskim srednjim školama skraćeni časovi

12

03

Ako svakog dana pojedete jednu mandarinu, organizam će se preporoditi

11

50

Evo kako da za 5 minuta oslobodite memoriju i ubrzate telefon

11

47

Sve izraženiji trend odgađanja braka

11

36

Objavljene nove cijene goriva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner