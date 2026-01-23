Potpuni zastoj na auto-putu: Na istom mjestu čak četiri udesa

Izvor:
Telegraf
23.01.2026
09:02
Komentari:0
Na auto-putu u pravcu ka Novom Sadu, na potezu između Nove i Stare Pazove, dogodila su se čak četiri udesa.
Kako saznaje Telegraf.rs, kod Stare Pazove ima veliki broj prevrnutih kamiona i automobila.
Zdravlje
Šta je CRP i koja vrijednost je normalna?
Za sada nisu poznati detalji saobraćajnih nezgoda, kao ni da li ima povrijeđenih.
Ipak, formirane su višekilometarske kolone.
Hronika
3 h0
Hronika
4 h0
Hronika
5 h0
Hronika
13 h0
Najnovije
Najčitanije
12
14
12
03
11
50
11
47
11
36
Trenutno na programu