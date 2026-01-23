Logo
Ove dvije države očekuju temperature do -46 stepeni

23.01.2026

08:34

Ове двије државе очекују температуре до -46 степени
Foto: Tanjug/AP/Michael Probst

Dijelovi Teksasa, Oklahome i sjevernih država SAD suočavaju se sa izuzetno hladnim talasom, a meteorolozi upozoravaju da temperature mogu da padnu i do minus 46 stepeni Celzijusa u nekim dijelovima Minesote i Sjeverne Dakote.

Hladan vazduh iz Kanade praćen je masivnom, višednevnom zimskom olujom koja prijeti obilnim snijegom, ledenom kišom i potencijalno katastrofalnom štetom na infrastrukturnim objektima, prenio je AP.

U Teksasu i Oklahomi pripreme su u toku - komunalne službe u Hjustonu angažovale su 3.300 radnika za hitne intervencije, dok je Ministarstvo saobraćaja Oklahome posulo auto-puteve i međudržavne puteve solju.

Ledena kiša i susnježica već su zabilježene u Nju Meksiku, dok meteorolozi predviđaju do 30 centimetara snijega duž trase oluje od Oklahome preko Vašingtona, Njujorka i Bostona.

облачно-временска прогноза

Društvo

Danas malo toplije nego prethodnih dana

Očekuje se da će ledeni talas i snijeg opteretiti dalekovode i grane drveća, što može da izazove višednevne nestanke struje, a meteorolozi upozoravaju da su putevi i trotoari potencijalno opasni još i sljedeće nedjelje.

U područjima poput Čikaga i De Mojna škole su otkazale nastavu, dok su stanovnici obezbjeđivali osnovne zalihe - hljeb, mlijeko, generatore i grijače.

Guverner Teksasa Greg Abot rekao je da elektroenergetski sistem "nikada nije bio jači", aludirajući na prethodne velike nestanke struje, dok su guverneri Džordžije i Misisipija proglasili vanredno stanje.

Avio-kompanije su otkazale stotine letova zakazanih za danas i sutra, uključujući aerodrome u Dalasu, Atlanti, Oklahoma Sitiju i Talsi.

Meteorolozi upozoravaju da mjesta sa najgorim vremenom mogu da budu definisana tek kada oluja stigne, a građani se pozivaju na oprez i ostanak kod kuće ukoliko je to moguće.

hladni talas

Teksas

Oklahoma

