Unuk blokirao vrata, pa nasmrt pretukao baku

Telegraf

23.01.2026

08:24

0
Унук блокирао врата, па насмрт претукао баку
Foto: ATV

Bitolj je u šoku nakon vijesti da je 79-godišnja žena, koja je bila žrtva brutalnog nasilja u porodici prije šest dana, preminula u bolnici.

Nesrećna žena sahranjena je u četvrtak na groblju Sveta nedjelja, nakon što doktori u bolnici nisu uspjeli da je spasu. Žena je zadobila teške povrede glave i brojne frakture.

Za njenu smrt osumnjičen je njen 28-godišnji unuk T. R. On je 17. januara u kući u kojoj su živjeli napao baku.

Prema pisanju medija, osumnjičeni je blokirao ulazna vrata fiokom kako niko ne bi mogao da uđe i pomogne, a zatim je udarao staricu rukama po glavi i tijelu dok se nije onesvijestila.

Nakon krvavog napada, unuk je pobjegao, a policija ga je pronašla u kazinu u Bitolji.

Uhapšen je i suočava se sa optužbom za ubistvo.

