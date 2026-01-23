Unuk blokirao vrata, pa nasmrt pretukao baku

Bitolj je u šoku nakon vijesti da je 79-godišnja žena, koja je bila žrtva brutalnog nasilja u porodici prije šest dana, preminula u bolnici.

Nesrećna žena sahranjena je u četvrtak na groblju Sveta nedjelja, nakon što doktori u bolnici nisu uspjeli da je spasu. Žena je zadobila teške povrede glave i brojne frakture.

Društvo Danas malo toplije nego prethodnih dana

Za njenu smrt osumnjičen je njen 28-godišnji unuk T. R. On je 17. januara u kući u kojoj su živjeli napao baku.

Prema pisanju medija, osumnjičeni je blokirao ulazna vrata fiokom kako niko ne bi mogao da uđe i pomogne, a zatim je udarao staricu rukama po glavi i tijelu dok se nije onesvijestila.

Nakon krvavog napada, unuk je pobjegao, a policija ga je pronašla u kazinu u Bitolji.

Scena Zlata Petrović mašta o jednom: Hoću da budem...

Uhapšen je i suočava se sa optužbom za ubistvo.