Dva para u horoskopu koji se ludo vole, ali su toksični jedno za drugo

Postoje susreti koji se čine sudbinskim - hemija je toliko jaka da se vazduh u prostoriji može rezati nožem, a privlačnost je gotovo magnetska.

Toksična veza Ovna i Škorpije zasniva se na igrama moći.

Ni Lav ni Škorpija ne znaju šta je kompromis.

Ipak, u svijetu astrologije, velika strast često dolazi uz veliku cijenu.

Određeni parovi horoskopskih znakova funkcionišu poput vatre i benzina; zajedno stvaraju spektakularan sjaj, ali vrlo brzo spale sve oko sebe, pa i svoja srca.

Ovan i Škorpija

Kada se sretnu Ovan, kojim vlada ratoborni Mars, i Škorpija, kojom vlada tajanstveni i intenzivni Pluton, nastaje eksplozija.

Ovan je otvoren, direktan i nestrpljiv, dok je Škorpija duboka, kompleksna i sklona kontroli.

Njihova seksualna privlačnost je neusporediva, ali njihov svakodnevni život često podsjeća na bojno polje.

Ovan ne podnosi Škorpijinu potrebu za manipulacijom i ljubomorom, dok Škorpija smatra Ovna d‌jetinjastim i nepromišljenim.

Ovaj par se ludo voli dok god traje borba, ali čim nastupi mir, oboje postaju nemirni.

Njihova veza je toksična jer se zasniva na igrama moći - niko ne želi popustiti, a oboje su spremni "izgorjeti" samo da bi njihova bila zadnja.

Lav i Škorpija

Ovo je sudar dva fiksna znaka, što znači da niko od njih ne zna što je kompromis.

Lav želi biti obožavan, slavljen i u centru pažnje, dok Škorpija želi potpunu odanost, dubinu i privatnost.

Lavova potreba za flertom i društvenim životom kod Škorpije izaziva najmračniju posesivnost, dok Škorpijina potreba za tajnama i povlačenjem Lava izluđuje jer se osjeća ignorisanim.

Privlače se jer oboje posjeduju nevjerojatnu harizmu i snagu, ali su u vezi poput dva kralja koja se bore za isti tron.

Rezultat je često krug drame, javnih skandala i emocionalnog iscrpljivanja nakon kojeg se mirenje čini kao jedini spas - sve do sljedećeg sukoba ega, prenosi Indeks.