Dva para u horoskopu koji se ludo vole, ali su toksični jedno za drugo

23.01.2026

07:48

Foto: Mahmut Yılmaz/Pexels

Postoje susreti koji se čine sudbinskim - hemija je toliko jaka da se vazduh u prostoriji može rezati nožem, a privlačnost je gotovo magnetska.

Toksična veza Ovna i Škorpije zasniva se na igrama moći.

Ni Lav ni Škorpija ne znaju šta je kompromis.

Ipak, u svijetu astrologije, velika strast često dolazi uz veliku cijenu.

Određeni parovi horoskopskih znakova funkcionišu poput vatre i benzina; zajedno stvaraju spektakularan sjaj, ali vrlo brzo spale sve oko sebe, pa i svoja srca.

Ovan i Škorpija

Kada se sretnu Ovan, kojim vlada ratoborni Mars, i Škorpija, kojom vlada tajanstveni i intenzivni Pluton, nastaje eksplozija.

Ovan je otvoren, direktan i nestrpljiv, dok je Škorpija duboka, kompleksna i sklona kontroli.

Njihova seksualna privlačnost je neusporediva, ali njihov svakodnevni život često podsjeća na bojno polje.

Ovan ne podnosi Škorpijinu potrebu za manipulacijom i ljubomorom, dok Škorpija smatra Ovna d‌jetinjastim i nepromišljenim.

Хороскоп

Zanimljivosti

Detaljna astrološka prognoza: Šta nam zvijezde donose danas?

Ovaj par se ludo voli dok god traje borba, ali čim nastupi mir, oboje postaju nemirni.

Njihova veza je toksična jer se zasniva na igrama moći - niko ne želi popustiti, a oboje su spremni "izgorjeti" samo da bi njihova bila zadnja.

Lav i Škorpija

Ovo je sudar dva fiksna znaka, što znači da niko od njih ne zna što je kompromis.

Lav želi biti obožavan, slavljen i u centru pažnje, dok Škorpija želi potpunu odanost, dubinu i privatnost.

Lavova potreba za flertom i društvenim životom kod Škorpije izaziva najmračniju posesivnost, dok Škorpijina potreba za tajnama i povlačenjem Lava izluđuje jer se osjeća ignorisanim.

Privlače se jer oboje posjeduju nevjerojatnu harizmu i snagu, ali su u vezi poput dva kralja koja se bore za isti tron.

Rezultat je često krug drame, javnih skandala i emocionalnog iscrpljivanja nakon kojeg se mirenje čini kao jedini spas - sve do sljedećeg sukoba ega, prenosi Indeks.

Horoskop

astrologija

