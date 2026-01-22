Logo
Pjevač ostao u čudu kada je shvatio ko je mlada! Gledao ju je na svadbi, pa joj prišao i šokirao se

22.01.2026

22.01.2026

19:20

Pjevači se suočavaju sa raznim situacijama na svojim nastupima a mnogi događaji se prepričavaju godinama unazad.

Pjevač Dragi Domić je imao nesvakidašnje iskustvo na jednoj svadbi koje će mu ostati trajno urezano u sjećanje. On je jednom prilikom otkrio da je usred pjesme kada je vidio mladu shvatio šta se dešava.

Pjevač je tada priznao da ga je šokirala čitava situacija.

- Pjevao sam na jednoj svadbi i vidim ja mlada mi poznata, ali mi bilo neprijatno da je pitam. Međutim, primjetim da i ona mene nešto gleda i odlučim da saznam da li je stvarno znam ili sam pomiješao nešto - prisjetio se pjevač događaja, a odgovor koji je dobio nije mogao ni da pretpostavi.

- Ne, nisi pogrešio. Pjevao si mi na mojoj prvoj svadbi, a pjevaš mi i sad - rekla je mlada i ostavila pjevača u šoku, a Dragi Domić je ovo ispričao u emisiji "A sad malo mi".

Voditeljka Dragana Katić ga je upitala da li je mlada bolje izgledala na prvoj ili na drugoj svadbi, a pjevač je kroz smijeh priznao da se dosta proljepšala do druge.

Svadba

Pjevač

