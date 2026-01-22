Pjevač ostao u čudu kada je shvatio ko je mlada! Gledao ju je na svadbi, pa joj prišao i šokirao se

Pjevači se suočavaju sa raznim situacijama na svojim nastupima a mnogi događaji se prepričavaju godinama unazad.

Pjevač Dragi Domić je imao nesvakidašnje iskustvo na jednoj svadbi koje će mu ostati trajno urezano u sjećanje. On je jednom prilikom otkrio da je usred pjesme kada je vidio mladu shvatio šta se dešava.

Scena Čolić otkrio koju pjesmu ne pjeva na koncertima, napisao ju je Đorđe Balašević

Pjevač je tada priznao da ga je šokirala čitava situacija.

- Pjevao sam na jednoj svadbi i vidim ja mlada mi poznata, ali mi bilo neprijatno da je pitam. Međutim, primjetim da i ona mene nešto gleda i odlučim da saznam da li je stvarno znam ili sam pomiješao nešto - prisjetio se pjevač događaja, a odgovor koji je dobio nije mogao ni da pretpostavi.

- Ne, nisi pogrešio. Pjevao si mi na mojoj prvoj svadbi, a pjevaš mi i sad - rekla je mlada i ostavila pjevača u šoku, a Dragi Domić je ovo ispričao u emisiji "A sad malo mi".

Scena "Gori u bikiniju": Naša pjevačica kojoj treba 9.000 evra mjesečno da "preživi", sad uživa sa milionerom

Voditeljka Dragana Katić ga je upitala da li je mlada bolje izgledala na prvoj ili na drugoj svadbi, a pjevač je kroz smijeh priznao da se dosta proljepšala do druge.